Ambiente, il Comune di Genova rilancia il concorso per una città più sostenibile e 'green'

Presentato il Genova Global Goals Award 2023, il concorso del Comune di Genova, organizzato in collaborazione con l'Associazione Genova Smart City, che ricompensa le realtà impegnate a rendere la città sempre più smart, green e sostenibile, e patrocinato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Il premio finale sarà rigenerare un bene comune o uno spazio all'interno delle scuole che parteciperanno. Per aderire all'iniziativa ci si potrà iscrivere entro il 29 marzo.

In questa edizione l'invito a riflettere sul tema della sostenibilità e ad agire per cambiare il mondo non è rivolto soltanto a imprese, start-up, associazioni, università, spin off e singoli che come l'anno scorso gareggeranno tra di loro nella categoria "Senior", ma anche alle scuole di ogni ordine e grado che si sfideranno nella categoria "GenZ". Per i piccoli delle scuole dell'infanzia è stato predisposto un gioco che li introdurrà al tema della sostenibilità.

«Il grande successo riscosso dalla prima edizione del Genova Global Goals Award conferma l'importanza di questo riconoscimento - ha detto l'assessore al Marketing territoriale Francesca Corso -. L'amministrazione comunale considera imprescindibili doveri morali lo stimolo e la promozione dello sviluppo sostenibile".

«Premiare interventi ed azioni di sviluppo sostenibile significa attivare più circoli virtuosi all'interno di un territorio particolarmente delicato come il nostro - ha affermato l'assessore Ambiente e transizione ecologica Matteo Campora -, ma per raggiungere gli obiettivi sono indispensabili la fattiva collaborazione dei singoli cittadini così come i contributi da aziende, associazioni e istituzioni».

«Un'iniziativa come il Genova Global Goals Award che produce spunti, progetti e interventi sostenibili a favore della collettività merita tutto il successo che sta riscuotendo. Sono felice per il coinvolgimento delle scuole" ha sottolineato l'assessore alle Politiche dell'istruzione e dei Servizi civici Marta Brusoni - «La nostra Associazione Genova Smart City - ha spiegato la presidente Daniela Ameri - ha voluto fortemente sostenere l'iniziativa del Genova Global Goals Award, in quanto incentiva l'impegno per lo sviluppo sostenibile delle imprese e delle scuole"