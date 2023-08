Altare, due ladri scappano in scooter e sbattono contro l'auto dei carabinieri

Ad Altare due persone sospettate di furto sono scappate a bordo di uno scooter grigio spaventando gli abitanti. E' già diverso tempo che i residenti di Mallare, Altare e comuni limotrofi segnalano la presenza di due individui che osservano le case e percorrono le strade sterrate di collegamento per evitare di farsi notare. Tuttavia non sono passati inosservati ai residenti più attenti, preoccupati per le loro abitazioni.





Il 24 agosto dopo l'ennesima segnalazione ai carabinieri, una pattuglia si è diretta in zona Altare dove ha sorpreso le due persone sospette a bordo di un motociclo e le ha fermate in mezzo alla carreggiata. Il conducente però invece di rispettare l'Alt imposto dai carabinieri ha deciso di rischiare passando tra l'auto dell'Arma e il marciapiede. Il tentativo di fuga però non è andato a buon fine e lo scooter si è schiantato contro la macchina dei carabinieri. A quel punto l'uomo che guidava si è dato alla fuga, mentre il passeggero rimasto ferito non è riuscito a sottrarsi, ma ha comunque tentato di ribellarsi spintonando un carabiniere che voleva soccorrerlo. La militare lo ha arrestato e identificato: si tratta di un 25 enne di Torino per cui è stata mossa una denuncia.





La targa dello scooter è risultata inoltre falsificata e all'interno del sottosella sono anche stati trovati vari arnesi utilizzati per lo scasso, come ad esempio una mola con batterie ricaricabili, grossi cacciaviti, dischi con taglio in diamante per acciaio e anche un attrezzo artigianale adatto alla forzatura di infissi e casseforti. Addosso all'uomo poi sono stati trovati anche uno spray urticante, guanti antiscivolo, un berretto con visiera e una radio trasmittente.