Alstom svela il nuovo treno Coradia Stream per il collegamento tra Barcellona e l’aeroporto El Prat

Al “Tomorrow Mobility World Congress” di Barcellona, Alstom ha presentato il design del nuovo treno Coradia Stream, che collegherà il centro di Barcellona con l’aeroporto El Prat. I treni, previsti per il 2026, uniranno sostenibilità e accessibilità per garantire ai passeggeri un’esperienza moderna e rispettosa dell’ambiente, come si legge su Ferpress.

Ogni treno sarà composto da cinque carrozze, con un totale di 209 posti a sedere e una capienza di 656 passeggeri. Progettati per favorire la mobilità aeroportuale, i treni offriranno ampi spazi per bagagli e accesso facilitato con corridoi larghi. Un sistema di segnalazione a colori guiderà i passeggeri, supportando anche quelli con problemi di udito.

Con venti schermi informativi interni e ulteriori display dedicati ai voli, i treni forniranno ai viaggiatori aggiornamenti in tempo reale. Alstom ha previsto anche schermi esterni a LED per informare i passeggeri sulle banchine.

Il design, sviluppato con la Fondazione ONCE, include rampe automatiche, spazi per passeggeri con mobilità ridotta e supporto per biciclette e carrozzine. L’accessibilità universale è al centro del progetto per rendere ogni viaggio semplice e confortevole per tutti.

Il progetto risponde agli obiettivi di mobilità green della Generalitat, grazie a un design eco-compatibile che riduce al minimo l’impatto ambientale. Dai materiali alle soluzioni di trazione energetica, i treni Coradia Stream di Alstom rappresentano un impegno concreto per un trasporto pubblico a basse emissioni.

Con un investimento di 177 milioni di euro, FGC ha affidato ad Alstom la costruzione di dieci treni e il loro mantenimento per 15 anni. La linea coprirà 22,7 km, collegando Barcellona ai terminal dell’aeroporto ogni 15 minuti in circa 20 minuti.