Albissola, tir travolge due operai in A10 nella notte: uno è grave

Un grave incidente si è verificato durante la notte lungo l'autostrada A10, in direzione Ventimiglia, nei pressi dello svincolo di Albissola, dove un camion ha invaso un'area di cantiere investendo il mezzo sul quale stavano lavorando due operai.

Secondo le prime ricostruzioni, il Tir avrebbe oltrepassato la zona riservata ai lavori, travolgendo il veicolo di servizio con a bordo i due lavoratori. L'impatto ha provocato il ferimento di entrambi.

I due operai sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Uno dei feriti è stato ricoverato in codice rosso, a causa delle condizioni più gravi, mentre il secondo è stato trasportato in codice giallo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area. La dinamica dell'accaduto è ora al vaglio della polizia stradale, impegnata negli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.

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