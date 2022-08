Albenga, Vado, Celle Ligure e Quiliano: 1,4 milioni per riqualificare quattro edifici di Arte Savona

di Marco Innocenti

I lavori si concluderanno entro la fine di novembre 2022

Arte Savona ha avviato una serie di interventi di riqualificazione su quattro edifici di Edilizia Residenziale Pubblica, per un investimento complessivo di 1,4 milioni di euro. Gli immobili interessati sono situati ad Albenga, Vado Ligure, Celle Ligure e Quiliano. Ad Albenga sono terminati i lavori di riqualificazione dell’edificio di via Fiume 20, un condominio di interesse storico, composto da 9 alloggi, di cui due in fase di ristrutturazione. Grazie ad un investimento di 412 mila euro, Arte Savona ha effettuato i lavori di rifacimento delle facciate, il ripristino dei serramenti per l'efficientamento energetico ed il rifacimento della copertura.

A Celle Ligure sono in via di svolgimento i lavori di efficientamento energetico, rifacimento facciate e rifacimento della copertura dell’edificio sull’immobile di Edilizia residenziale Pubblica in via Sandra 73. La classe energetica dell’immobile migliorerà dall’attuale e classe G alla futura classe A2 – C. I lavori prevendono un investimento totale di 350 mila euro. La fine dei lavori è prevista per ottobre 2022.

A Quiliano, in via Valletta Rossa 6, è stato effettuato un investimento di 340mila euro per la riqualificazione e l’efficientamento energetico della palazzina, composta da 12 alloggi. Grazie a questi interventi l’edificio passerà da una classe energetica G ad una classe B. La fine lavori è prevista entro novembre 2022.

Questi interventi si vanno ad aggiungere a quelli già effettuati sull’edificio E.R.P. di Vado Ligure in via Piave 252, in cui sono stati investiti oltre 307mila euro. La classe energetica prima dei lavori era la G, successivamente è migliorata in A2-C.

“Un tassello dell’importante progetto di riqualificazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica che stiamo realizzando come Regione Liguria, grazie al lavoro delle quattro Arte del territorio – spiega l’assessore regionale all’edilizia sociale Marco Scajola - Il nostro impegno è costante per assicurare agli affittuari alloggi più confortevoli e ridurre i consumi delle utenze, che incidono notevolmente su redditi più bassi. In particolare, in questo periodo di crisi economica ed aumento delle utenze, è fondamentale aiutare le fasce più deboli. Nessuno deve rimanere indietro”.