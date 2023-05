Albenga, incidente sulla A10 in direzione Genova: un morto e quattro feriti

Code sulla Autostrada dei Fiori per un incidente in una galleria tra Albenga e Borghetto in direzione Genova che ha coinvolto un furgone e alcune auto. Alcune persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i tecnici dell'Autofiori per liberare la carreggiata.

Al momento tra Albenga e Borghetto, verso il capoluogo ligure, il tratto è chiuso.

AGGIORNAMENTO ORE 13.50

È morto all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona) uno dei 5 feriti coinvolti in un incidente accaduto questa mattina sull'autostrada A10 tra i caselli di Albenga e Borghetto Santo Spirito (Savona). Si tratta di un uomo di 67 anni originario di Nizza (Francia), che si trovava in auto con la figlia e il fidanzato della giovane. La sua vettura, insieme ad altre 3, è stata urtata in galleria da un furgone che poi si è ribaltato. Oltre alla vittima sono rimaste ferite altre 4 persone, tutte portate in ospedale in codice giallo. L'autostrada è rimasta chiusa per alcune ore, con uscita obbligatoria ad Albenga (Savona) per chi proveniva dalla Francia. Ora il tratto è riaperto e si registrano 8 km di coda.