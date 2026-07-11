Albaro blindata per l’arrivo di Vannacci: circa 200 persone al presidio di Genova Antifascista

Sono circa 200 i partecipanti al presidio organizzato da Genova Antifascista tra la fine di via Ricci e l’inizio di via Albaro, dove è atteso l’arrivo di Roberto Vannacci, ex generale ed europarlamentare, protagonista dell’incontro pubblico in programma oggi a Genova.

L’evento, inizialmente previsto al Teatro della Gioventù di via Cesarea, è stato trasferito nei giorni scorsi in piazza Leopardi, nel quartiere di Albaro, con inizio alle ore 18. Il cambio di sede non ha modificato il programma delle iniziative di protesta annunciate da diverse realtà cittadine.

Anche Genova Antifascista ha spostato il proprio presidio nelle immediate vicinanze della nuova sede dell’evento politico. Gli organizzatori ribadiscono la loro contrarietà all’iniziativa: «A Genova, medaglia d’oro della Resistenza, non verrà mai lasciato alcuno spazio a chi tenta di fare propaganda omofoba, razzista e nazionalista. Via da Genova Vannacci».

Nella zona è stato predisposto un imponente dispositivo di sicurezza: numerose camionette della polizia presidiano l’area in attesa dell’arrivo di Vannacci, con le forze dell’ordine schierate per garantire l’ordine pubblico durante lo svolgimento della manifestazione e dell’incontro politico.

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