Al ‘via’ la campagna abbonamenti annuali Tper 2024 “La scelta che conviene”

In vista della ripresa dell’attività a pieno regime dopo le vacanze estive, è partita in questi giorni la campagna abbonamenti annuali Tper 2024, tra conferme di praticità e convenienza ed interessanti novità. Una, in particolare, rende ancora più comodo abbonarsi online: da quest’anno, infatti, acquistare un nuovo abbonamento personale on-line o ricaricarne uno già esistente è ancora più veloce, anzi, istantaneo. È, infatti, possibile ottenere direttamente nella ricevuta di pagamento via mail un QR code, da esibire in caso di verifica, con il quale è possibile viaggiare da subito in attesa della tessera MiMuovo.

Tramite il sito Tper, poi, è sempre possibile prenotare un appuntamento in biglietteria con il sistema “Salta la fila”, da quest’anno ulteriormente affinato; inoltre, i Punti Tper per tutto il periodo di maggior afflusso della campagna abbonamenti osserveranno orari di sportello più estesi del consueto.

Come è noto, l’abbonamento annuale Tper è caricato sulla tessera a microchip “Mi Muovo”, è acquistabile sul sito Tper ed offre un ulteriore vantaggio per chi lo possiede: è rinnovabile, oltre che alle biglietterie, anche presso gli sportelli bancomat di Unicredit, Carisbo e delle banche del Gruppo Intesa oppure online sul sito web di Tper o attraverso l’app Roger (l’acquisto digitale da remoto è consentito ad eccezione di pochi casi particolari tra cui l’acquisto rateizzato o lo sconto-famiglia).

Se le opzioni di acquisto e di rinnovo digitali ed on line rappresentano senza dubbio il massimo della praticità, resta comunque valida, ed oggi ancora migliorata, la modalità in presenza agli sportelli al pubblico, con orari prolungati dei Punti Tper, alcuni anche in orari serali, secondo il calendario consultabile sul sito alla pagina www.tper.it/abbonati.

L’estensione oraria delle principali biglietterie di Bologna, Ferrara e Imola, comprende – nel caso di Bologna – aperture prolungate a tarda sera per i Punti Tper Autostazione e Marconi, rispettivamente fino alle ore 22 e alle ore 23, fino al 13 ottobre.

A Ferrara, la biglietteria resterà aperta fino alle ore 20 nei giorni feriali dal 2 settembre al 12 ottobre.

A Imola, dal 2 al 21 settembre, la biglietteria prolungherà fino alle ore 18 l’orario di apertura.

Come ricordato, poi, è possibile prenotare il proprio appuntamento in biglietteria per poter avere l’operatore a propria disposizione all’orario convenuto seguendo le istruzioni riportate alla pagina www.tper.it/saltalafila. Ai Punti Tper Autostazione e Marconi di Bologna è presente un totem elettronico a cui l’utente segnalerà il proprio arrivo avvicinando il QR code ricevuto all’atto della prenotazione on line per essere chiamato allo sportello. Con la prenotazione si può essere certi dell’orario di accesso, con l’accortezza della puntualità: la prenotazione decade 5 minuti dopo l’orario dell’appuntamento.

Chi sceglie l’abbonamento annuale Tper per i propri spostamenti sa di garantirsi una soluzione economica e pratica, con tariffe estremamente convenienti (www.tper.it/tariffe) rispetto ai titoli di viaggio singoli, prezzi bloccati, nessun pensiero per un anno e possibilità di detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Sono disponibili le consuete formule di agevolazione, dalla possibilità di rateizzazione dell’importo, agli sconti per giovani under 27 e per utenti senior, alle agevolazioni per famiglie (che prevedono maggiore attenzione ai nuclei più numerosi o con più abbonamenti in famiglia). Per gli abbonamenti extraurbani è confermata la formula “Mi Muovo anche in città”, che dà la possibilità di utilizzare la rete urbana senza dover pagare una specifica integrazione, con risparmi notevoli per l’utenza pendolare.

Altra azione confermata, messa in campo dalla Regione Emilia-Romagna, è l’abbonamento gratuito dedicato ai minori di 19 anni, prezioso strumento per la mobilità di migliaia di giovani. Studentesse e studenti residenti in Emilia-Romagna nati nel periodo 2011-2018 e iscritti/e alle scuole primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie inferiori) hanno diritto all’abbonamento gratuito.

Presentando certificazione ISEE definitiva 2024 inferiore o uguale a 30.000 euro, hanno diritto alla gratuità dell’abbonamento del trasporto pubblico ‘Salta su!’ anche gli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado (superiori), statali o paritarie, oppure agli istituti di formazione professionale. Le richieste per l’anno scolastico 2024/2025 possono essere presentate fino al 18 dicembre. Tutte le informazioni su https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/saltasu

L’abbonamento Tper al trasporto pubblico dà vantaggi per l’utilizzo dello sharing 100% elettrico Corrente.

Tutti coloro che rinnovano o sottoscrivono un abbonamento annuale possono beneficiare della tariffa speciale riservata agli utenti Tper per utilizzare lo sharing Corrente (www.corrente.app), semplicemente inserendo direttamente nell’app il proprio codice di abbonamento.

Non solo: è attualmente ancora attivo “Tper3”, il bonus finanziato con le risorse del Fondo Nazionale Trasporti e studiato dalla Regione Emilia-Romagna a sostegno della sharing mobility. Tutti i maggiorenni possessori di un abbonamento Tper, anche agevolato, hanno diritto ad utilizzare un bonus gratuito spendibile in automatico ad ogni noleggio di sharing Corrente: uno sconto del 100% fino a un massimo di 10 euro per ciascun noleggio. In pratica, è possibile aprire una corsa e utilizzare la vettura (a Bologna, Ferrara, Imola e Casalecchio di Reno) o lo scooter (disponibile a Bologna città) per 41 minuti senza pagare nulla. E questo non una volta soltanto, ma ogni volta che si apre un nuovo noleggio. È, quindi, possibile effettuare anche più noleggi nell’ambito della stessa giornata, sapendo che i primi 10 euro di costo di ciascun noleggio sono interamente coperti da un bonus che si ricarica in automatico. Con in tasca un abbonamento MiMuovo in corso di validità è possibile, quindi, passare liberamente dall’autobus all’autovettura o allo scooter senza praticamente mettere mano al portafoglio, ovviamente nei limiti di 10 euro per ciascuno spostamento di sharing. Tper3 è un’opzione disponibile sino ad esaurimento plafond. Tutte le opportunità di utilizzo gratuito di Corrente e degli altri sharing convenzionati riservate agli abbonati mensili e annuali Tper sono consultabili alla pagina www.tper.it/tper3 .

Praticità, prezzo e agevolazioni rendono certamente l’abbonamento annuale la scelta più conveniente per chi si muove con il trasporto pubblico, ma sono da considerare anche altri vantaggi: la collaborazione tra Tper e i suoi preziosi partner si traduce in offerte e promozioni, in continua evoluzione, dedicate agli abbonati per cinema, teatri ed eventi.