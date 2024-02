Airbus e TotalEnergies firmano una partnership strategica per i carburanti sostenibili per l’aviazio

Airbus e TotalEnergies hanno firmato una partnership strategica per affrontare le sfide della decarbonizzazione dell’aviazione attraverso carburanti sostenibili. In linea con l’obiettivo di raggiungere la neutralità netta del carbonio del trasporto aereo entro il 2050, questa partnership mira a contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 del settore, in cui i combustibili sostenibili per l’aviazione (SAF) svolgono un ruolo chiave. I SAF forniti da TotalEnergies possono ridurre fino al 90% delle emissioni di CO2 durante il loro ciclo di vita rispetto all’equivalente di combustibile fossile.

La partnership riguarderà due aree principali:

La fornitura da parte di TotalEnergies di carburanti sostenibili per l’aviazione per oltre la metà del fabbisogno di Airbus in Europa.

Un programma di ricerca e innovazione volto allo sviluppo di carburanti sostenibili al 100% su misura per la progettazione degli aerei attuali e futuri. Verrà inoltre studiato l’impatto della composizione dei carburanti sostenibili per l’aviazione sulla riduzione delle emissioni di CO2 e degli effetti non legati alla CO2, come le scie di condensazione.

Airbus e TotalEnergies confermano la loro ambizione comune di promuovere la tecnologia SAF e rafforzare la loro collaborazione per decarbonizzare l’industria aeronautica:

TotalEnergies fornisce dal 2016 il SAF utilizzato da Airbus per le consegne di aerei a Tolosa.

TotalEnergies ha anche fornito il carburante per diversi primi voli SAF con aerei Airbus:

Nel maggio 2021, il primo volo a lungo raggio con SAF di produzione francese con un A350 tra Parigi e Montreal;

A novembre 2021 il primo volo di un elicottero H225, della famiglia “Super Puma”, utilizzando il 100% SAF;

Nel marzo 2023, il primo volo dell’A321neo con 100% SAF.

Patrick Pouyanné, Presidente e Amministratore delegato di TotalEnergies, ha dichiarato: “Lo sviluppo di carburanti sostenibili per l’aviazione è al centro della strategia di transizione della nostra azienda. Siamo lieti di formare un’alleanza strategica con Airbus per fare la nostra parte nell’affrontare la sfida dell’aviazione. decarbonizzazione insieme. TotalEnergies ha lavorato duramente per rispondere alla nuova richiesta del settore di ridurre l’impronta di carbonio. La nostra azienda si è posta un obiettivo di 1,5 milioni di tonnellate di produzione annua di SAF entro il 2030”.

Guillaume Faury, CEO di Airbus, ha dichiarato: “Accelerare la diffusione di carburanti sostenibili per l’aviazione è essenziale se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio prodotte dall’aviazione entro il 2030. Questa partnership tra Airbus e TotalEnergies dimostra la volontà dei produttori aerospaziali e dei principali produttori di energia e i fornitori a lavorare insieme per affrontare questa sfida. Siamo determinati a raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione e garantire che l’aviazione possa continuare a svolgere il suo prezioso ruolo per la società in futuro.”