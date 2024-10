AIR Campania: protocollo con Comuni di Caserta e Maddaloni per nuova linea di trasporto elettrico

Oggi AIR Campania, Comune di Caserta e Comune di Maddaloni hanno firmato il Protocollo d’Intesa per trasformare le attuali linee di trasporto pubblico tra i due comuni. L’accordo riguarda la creazione di una “Nuova Linea” di TPL ad alta frequenza e completamente elettrica, con l’obiettivo di rendere la mobilità più sostenibile ed efficiente.

Il progetto, sviluppato con il supporto tecnico di AIR Campania, prevede la valutazione di una linea a trazione elettrica con percorso dedicato, sfruttando una parte dell’ex linea ferroviaria Napoli-Maddaloni dismessa. Il servizio coprirà aree strategiche come il Polo Universitario, l’Azienda Ospedaliera – Policlinico di Caserta e il Centro Direzionale di San Benedetto, migliorando l’accesso per l’utenza.

«Si tratta di una iniziativa – ha detto Anthony Acconcia, amministratore di AIR Campania – che prevede una soluzione innovativa per incoraggiare l’uso del trasporto pubblico e decongestionare il traffico, sostituendo i mezzi a motore termico con veicoli elettrici su binario unico. Questo permetterà di ridurre l’impatto ambientale, migliorare i tempi di viaggio e la qualità di vita dei cittadini-utenti. Attualmente, la distanza di circa 8 km tra Caserta e Maddaloni viene percorsa in 20 minuti lungo la congestionata SS7. Un sistema che potrebbe segnare una svolta verso un futuro più verde e connesso per le comunità».

Per il Sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo «è un’opportunità straordinaria per la città e per la rivitalizzazione del centro storico. Un progetto ambizioso, che non solo punta ad ottimizzare i collegamenti, ma favorisce anche sinergie importanti con alcune realtà del territorio, come l’ex Saint Gobain e il Policlinico, per promuovere rilevanti interazioni di natura socio-economica. È un impegno concreto per il benessere dei nostri cittadini e per lo sviluppo del territorio. Ringrazio AIR Campania e il Comune di Caserta per la collaborazione e la visione condivisa di un sistema di trasporto più efficiente».

La proposta progettuale della “Nuova Linea”, elaborata e da attuare con l’ausilio tecnico e la direzione di AIR Campania S.p.A., costituirà l’oggetto dell’istanza che il Comune di Caserta presenterà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 ottobre 2024 per l’accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti Fissi.

«Questo protocollo – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – costituisce un passo fondamentale per il sistema di mobilità sostenibile della città di Caserta. Attraverso un innovativo tram elettrico con sistema di ricarica a batteria riusciremo a collegare alcuni luoghi strategici, partendo dalla stazione ferroviaria fino a raggiungere il Centro Direzionale di San Benedetto, il nascente Policlinico e la città di Maddaloni. Il tutto in maniera rapida e senza emissioni di CO2. Grazie a questa e ad altre iniziative, quale, ad esempio, il percorso di piste ciclabili di 18 km che stiamo ultimando, ci poniamo l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti e il traffico veicolare. Ringrazio Air Campania, con la quale stiamo mettendo in atto tante progettualità che vanno nella direzione di una maggiore efficienza e una maggiore sostenibilità del sistema di trasporto cittadino».