Agenzia controllo e qualità servizi pubblici Roma: frequenza metro B si avvicina a obiettivi fissati

L’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale (ACoS) annuncia la pubblicazione del report relativo al monitoraggio della frequenza della Linea B della metropolitana, svolto nel mese di giugno 2024.

Questo documento – riferisce una nota dell’ACoS – fornisce una panoramica dettagliata dello stato attuale del servizio e delle prospettive future, evidenziando le criticità riscontrate e le iniziative in corso per migliorare l’efficienza e la qualità del trasporto pubblico nella Capitale.

Principali Risultati del Report

Frequenza dei Treni: Il monitoraggio ha evidenziato che nel mese di giugno il servizio della Linea B della metropolitana ha registrato una media di 15,25 treni in linea nei giorni di osservazione. Questo dato è inferiore ai 18-20 treni dichiarati come obiettivo dall’Amministrazione Capitolina (indicando che il servizio attuale non raggiunge gli standard previsti), ma è indicativa di una performance di avvicinamento al target fissato.

Problemi Riscontrati: La riduzione del numero di treni in servizio è stata principalmente causata da deficit manutentivi accumulati negli anni precedenti. Tali carenze hanno avuto un impatto significativo sulla capacità di fornire un servizio di trasporto pubblico affidabile e frequente.

Iniziative in Corso e Future

Nuovi Convogli: Per affrontare queste criticità, sono previsti 23 nuovi treni che entreranno in servizio a partire da dicembre 2024. Questi nuovi convogli contribuiranno a migliorare significativamente la frequenza e la capacità del servizio sulla Linea B.

Investimenti Infrastrutturali: L’Amministrazione Capitolina sta pianificando investimenti significativi nell’infrastruttura della Linea B. A ottobre verrà formalizzata la richiesta di finanziamento per un nuovo sistema di segnalamento, che consentirà una migliore gestione dei convogli e una distribuzione più efficiente lungo la linea.

Potenziamento delle Aree di Deposito: Sarà necessario adeguare le aree di deposito per ospitare sia i nuovi treni della Linea B sia i convogli della Roma-Lido. Questo intervento è fondamentale per garantire la capacità operativa necessaria a sostenere l’aumento dei treni in servizio.

Considerazioni Finali

Nonostante le attuali criticità, l’ACoS rimane fiduciosa nel progresso delle iniziative in corso. Il report di giugno 2024 rappresenta un passo fondamentale per comprendere lo stato attuale del servizio e delineare le azioni necessarie per garantire un miglioramento costante e sostenibile.

L’ACoS invita tutti i cittadini e gli stakeholder interessati a consultare il report completo disponibile sul sito ufficiale dell’ACoS per ulteriori dettagli. La trasparenza e la comunicazione efficace sono valori fondamentali per l’Agenzia, e questo report ne è una chiara testimonianza.