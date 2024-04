Aeroporto Verona, Volotea lancia la rotta per Bordeaux

Volotea ha inaugurato sabato 13 aprile la rotta – operata in esclusiva dal vettore con due frequenze alla settimana, il mercoledì e il sabato – che collega l’aeroporto di Verona con Bordeaux, l’incantevole città francese. Per questo collegamento, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee ha previsto un’offerta complessiva di più di 14.000 posti in vendita.

Dopo i recenti nuovi voli inaugurati solo tre settimane fa – Comiso, Madrid, Praga, Copenaghen e Valencia – Volotea mette ulteriormente il turbo a Verona. Ricca di monumenti storici – tanto da essere dichiarata patrimonio dell’Unesco nel 2007 – deliziose pasticcerie e ristoranti très chic, Bordeaux è la meta ideale per un weekend lungo.

“Con l’avvio del collegamento in esclusiva per Bordeaux mettiamo a segno un nuovo importante traguardo per la nostra base operativa di Verona – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Attraverso queste nuove rotte, non solo accorciamo le distanze tra la città veneta e il resto d’Europa, ma supportiamo concretamente questo splendido territorio, incrementando i flussi di turisti incoming e sviluppando nuovo traffico. Infatti, non va dimenticato che a partire da settembre collegheremo Verona con il nuovissimo scalo di Salerno”.

Inoltre, il vettore ha previsto una sorpresa per celebrare l’avvio della nuova rotta. Infatti, durante il volo inaugurale di sabato, i passeggeri hanno avuto l’opportunità di degustare a bordo l’elegante Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, apprezzando la tipologia Extra Dry mentre volavano verso la rinomata regione vinicola di Bordeaux. Questa esperienza unica si inserisce nel contesto della sponsorizzazione da parte del vettore del progetto “Via Sensoria”, che vede il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG e la Cité du Vin di Bordeaux insieme nella promozione delle eccellenze enologiche dei due territori.