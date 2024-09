Aeroporto di Venezia: inaugurato collegamento diretto con Shanghai, operato da China Eastern Airlines

Ore 7.50, l’aeromobile Airbus 330 di China Eastern Airlines proveniente da Shanghai atterra a Venezia, accolto come per tradizione per i nuovi voli di lungo raggio dal water salute, l’Angelo d’ Acqua organizzato dai Vigili del Fuoco dello scalo. A bordo del primo volo, una delegazione accolta dal Presidente del Gruppo SAVE, Enrico Marchi, e dall’Amministratore Delegato, Monica Scarpa, composta dall’Ambasciatore italiano in Cina, Massimo Ambrosetti, dal Chief Pilot di China Eastern Airlines, SHI Fukang, dal Presidente dell’aeroporto di Shanghai, QIN Yun.

Ad accoglierli al gate di arrivo, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, l’Ambasciatore cinese in Italia, JIA Guide, il Prefetto di Venezia, Darco Pellos, il Questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, uestore di venezia, la Rettrice dell’Università Ca’ Foscari, Tiziana Lippiello.

Un momento di grande emozione collettiva per il Marco Polo, che costituisce il concreto raggiungimento di un obiettivo a lungo perseguito dal Gruppo SAVE, gestore del terzo scalo intercontinentale italiano, sostenuto dagli elevati volumi di passeggeri e cargo tra i due Paesi.

Nel 2019, l’aeroporto Marco Polo aveva raggiunto il massimo del mercato cinese, con oltre 150.000 passeggeri che avevano volato tra Venezia e la Cina tramite voli in coincidenza. Un numero destinato a crescere grazie al volo non-stop, considerando che l’attivazione di ogni collegamento di lungo raggio stimola significativamente i flussi di passeggeri e merci.

Il nuovo volo Venezia-Shanghai di China Eastern Airlines, che nel primo anno si prevede trasporterà circa 70.000 passeggeri, stimolerà rapidamente i flussi da Venezia verso tutta la Cina e oltre. Per Venezia e l’ampio territorio servito dall’aeroporto costituisce un valore aggiunto, permettendo di raggiungere Shanghai in circa dodici ore, con un risparmio del 40 per cento di tempo rispetto a soluzioni di viaggio che comportano più passaggi, garantendo nel contempo una capillarità di prosecuzioni all’interno del vasto mercato cinese

China Eastern Airlines, la più grande compagnia aerea cinese con base a Shanghai, ha attualmente un network di rotte che raggiunge 1050 destinazioni in 166 paesi e regioni speciali, trasportando ogni anno circa 1,5 miliardi di passeggeri. Vanta una flotta di oltre 800 aerei di ultima generazione, tra cui modelli a fusoliera larga all’avanguardia con connessione Wi-Fi a bordo.

Oltre alla vasta rete di voli, il punto di forza della compagnia è l’appartenenza all’alleanza SkyTeam, attiva all’aeroporto di Venezia con circa 260 voli settimanali.

Il nuovo collegamento, che opererà tre volte a settimana (martedì, giovedì, sabato) servirà e stimolerà tutti i segmenti di traffico: turismo, business, cargo e VFR (visit friends and relatives).

Il Nord Est è infatti la prima area del nostro Paese per numero di turisti in arrivo dalla Cina, Venezia e Verona insieme costituiscono il 67% delle preferenze di viaggio in Italia per i viaggiatori cinesi (fonte ENIT aprile 2023).

Per business e cargo, il Nord Est rappresenta il 13% dei flussi commerciali tra Italia e Cina, con un volume d’affari annuo di circa 10 miliardi di euro, secondo solo all’area milanese (dato Istat del 2022). Si prevede che l’attività cargo raggiungerà 30.000 tonnellate di merce tra import ed export nel primo anno del nuovo volo non-stop.

Con circa 70.000 residenti, la comunità cinese nel Nord Est è la seconda più grande in Italia dopo quella della Lombardia. Il nuovo volo favorirà visite e ricongiungimenti familiari, con flussi dalla Cina provenienti principalmente da Shanghai, Wenzhou, Hangzhou (provincia di Zhejiang) e Xiamen (provincia di Fujian).

Il volo è acquistabile sul sito di China Eastern Airlines e tramite agenzie di viaggio online e tradizionali.

Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE: “Per il nostro Gruppo, per l’aeroporto Marco Polo, questo giorno rappresenta il coronamento di un lavoro di anni, fatto di studi, analisi approfondite, contatti costruttivi con China Eastern, a cui si aggiungono la collaborazione con l’aeroporto di Shanghai e il fondamentale supporto del Governo italiano. Il collegamento segna l’inizio di una nuova stagione di scambi e relazioni con la Cina e l’Estremo Oriente che porterà, ne siamo certi, a ulteriori sviluppi di nuove linee, in un dialogo con quest’area del mondo che Venezia ha storicamente nelle sue corde. Un grande giorno dunque, in cui si riafferma con entusiasmo il ruolo del nostro aeroporto come terzo scalo intercontinentale italiano”.

Luca Zaia, Presidente Regione Veneto: “Voglio complimentarmi con il Gruppo SAVE per la visione strategica. Questo nuovo volo Venezia-Shanghai rappresenta molto più di un semplice collegamento aereo: è un traguardo che dimostra il coraggio del Veneto di guardare oltre, verso nuovi orizzonti e nuove opportunità. Stiamo rafforzando il nostro ruolo di crocevia internazionale, consolidando il legame con una realtà strategica come l’Estremo Oriente. Ma non ci fermiamo qui: guardiamo al futuro con la volontà di tracciare sempre nuove rotte, consapevoli che è proprio grazie a queste aperture che il nostro territorio può continuare a crescere e a essere protagonista nel mondo”.

Fukang SHI, Chief Pilot China Eastern Airlines: “Nel corso dei preparativi per l’apertura della rotta “Shanghai-Venezia”, abbiamo ricevuto il prezioso sostegno dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia, dell’Ambasciata d’Italia in Cina, del Gruppo SAVE, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, della Regione Veneto e di altre istituzioni. A nome di China Eastern Airlines, desidero esprimere il più sincero ringraziamento a tutti voi. Rivolgo le mie più sentite congratulazioni per il successo del volo inaugurale e rinnovo il caloroso invito a scegliere China Eastern Airlines per visitare Shanghai e la Cina, incentivando il turismo e gli scambi culturali, per costruire insieme un futuro prospero.”

Guide JIA, Ambasciatore cinese in Italia: “Le relazioni tra i Paesi si basano sull’amicizia tra i popoli. L’apertura del nuovo volo diretto Shanghai-Venezia rappresenta la migliore pratica per promuovere gli scambi tra il Veneto e le aree costiere sviluppate della Cina; non solo, essa contribuisce a creare un nuovo legame atto a mantenere nel tempo l’amicizia tra il popolo cinese e italiano. Assieme agli amici italiani dei vari settori, perpetueremo la volontà di cooperazione ed esplorazione mostrata da Marco Polo, mantenendo vivo lo spirito della “Via della Seta”, basato sulla pace e la cooperazione, l’apertura e la tolleranza, l’apprendimento reciproco e i benefici reciproci. “

Massimo Ambrosetti, Ambasciatore italiano in Cina: “Il collegamento tra Venezia e Shanghai è stato fortemente voluto sin dallo scorso aprile dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e incluso nel Piano di Azione Triennale adottato a luglio a Pechino dal Presidente del Consiglio. Celebriamo questo positivo risultato nell’anno dei 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo, figura simbolica di dialogo tra Oriente ed Occidente e delle relazioni tra Italia e Cina. Questo rinnovato rapporto si alimenta anche dei rapporti people-to-people che il volo contribuirà a favorire, non solo in termini turistici, ma anche di scambi commerciali, accademici e culturali, dando ulteriore rilievo alle storiche relazioni tra il Nord-Est italiano e la Cina”.

Tiziana Lippiello, Rettrice Università Ca’ Foscari: “L’apertura del volo Venezia – Shanghai contribuisce a rafforzare l’internazionalità di Venezia e le relazioni con la Cina, un’area del mondo che guarda con molto interesse alla nostra città e al nostro territorio anche dal punto di vista culturale, artistico, economico e formativo; il potenziamento dei collegamenti potrà quindi essere un’importante opportunità per favorire gli scambi e la mobilità accademica e studentesca. La presenza di servizi strategici per la città e le sue relazioni con il mondo sono un passo fondamentale per fare di Venezia una città contemporanea e favorirne occasioni di innovazione e sviluppo. Per una tanto fortunata quanto simbolica coincidenza, l’inaugurazione del volo avviene proprio nell’anno delle celebrazioni di Marco Polo, nell’aeroporto che ne ha adottato il nome.

Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC: “Questo nuovo collegamento diretto con la Cina, nell’anno delle celebrazioni per i 700 anni di Marco Polo, rappresenta un traguardo importante, che rende vicino l’Estremo Oriente e in particolare Shanghai, mercato strategico e storicamente legato alla città di Venezia. Il comparto aereo nazionale, in linea con la visione di sviluppo dell’Enac continua a potenziare il suo network, consolidando mercati cruciali, peraltro utilizzando aeromobili tecnologicamente evoluti, favorendo la crescita economica e culturale dei rispettivi Paesi in un percorso di riconciliazione con l’ambiente, in un mondo necessariamente sempre più interconnesso.