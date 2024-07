Aeroporto di Genova, Attanasio (Camera Commercio) riapre a Msc: "Socio privato ideale"

Si riaprono, o sembrano riaprirsi, i giochi per la privatizzazione dell'aeroporto di Genova. La decisione della Camera di Commercio di esercitare il diritto di prelazione sul 15% di Aeroporti di Roma, quota finita nel mirino di Msc, pareva verisimilmente aver dissuaso il colosso dello shipping dall'intenzione di espandere la struttura del gruppo (dal trasporto container ai traghetti, dalle crociere alle ferrovie) nell'aviazione civile e commerciale.

Ma adesso la stessa Camera di Commercio, nella persona del presidente Luigi Attanasio in persona, sembra riaprire al gruppo Aponte: "Mi spiace che Msc non abbia colto - dice al Secolo XIX - nella delibera della Camera di commercio di Genova, che avrebbe permesso loro di prendere l'11 per cento di partecipazione, una manifestazione di stima".

"L'Autorità portuale - spiega il presidente dell'ente camerale - non aveva alcuna intenzione di esercitare la prelazione sul suo 11 per cento e noi avevamo liberato quella facoltà per Msc. Poi ovviamente la loro scelta non si discute. Non mi permetto di dire cosa ha voluto, o non ha voluto fare, Msc. La Camera di commercio ha approvato una delibera molto chiara, in cui dicevamo che avremmo esercitato pro quota il nostro diritto di prelazione. Avremmo atteso la decisione dell'altro socio pubblico, l'Autorità portuale, e saremmo stati molto favorevoli all'ingresso di Msc. Questo è ciò che abbiamo detto e scritto. Speravamo che, una volta esercitata noi la prelazione sul nostro 4 per cento, di fronte al diniego dell'Autorità portuale a esercitare la sua, Msc subentrasse per l'11 per cento. Se Msc ha disegni diversi, non so. È tutto in divenire, vedremo".

Quindi la prospettiva della privatizzazione, con un ruolo importante di Msc, sembra ancora attuale. "Per i soci pubblici - conclude - è rilevante trovare il prima possibile un socio d'opera vero e – onestamente – tra i candidati che avevano presentato manifestazione di interesse, Msc era di gran lunga quello più credibile".