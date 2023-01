Addio a Gianluca Vialli, i messaggi di cordoglio

Si è spento questa mattina, all'età di 58 anni, Gianluca Vialli l'ex bomber della Sampdoria.

Grande calciatore ma soprattutto grande persona, stiamata da tutti, e ottimo amico: lo dimostrano i tanti messaggi di cordoglio apparsi sui vari social appena appresa la triste notizia

<<Spero che la mia storia possa servire a ispirare chi si trova all’incrocio determinante della vita. L’importante non è vincere, è pensare in modo vincente>> "E tu sei stato un vincente, fino alla fine. Ciao Gianluca, la tua Genova e il Paese non ti dimenticheranno. #Vialli" (Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria)

La Sampdoria ha postato un video commemorativo accompagnato da queste parole: "E perchè, nonostante tutto, la nostra bella stagione è destinata a non finire mai. Continuerà a brillare in quel cielo cherchiato di blu su cui tu, Luca hai firmato per sempre. "Per chi?" "Per noi!"

"Addio a Gianluca Vialli, grande campione di calcio ed esempio di caparbietà per come ha gestito la sua malattia in questi anni. A vialli si legano ricordi indelebili per la Genova calcistica. Fu uno dei protagonisti dell'esaltante stagione della Sampdoria di Paolo Mantovani che vinse e divertì in Italia e in Europa: a suo modo, insieme ai suoi compagni, un ambasciatore di Genova nel mondo.

La città si stringe alla famiglia esprimendo sentite condoglianze" (Marco Bucci sindaco di Genova)

"Resterai un esempio indelebile della nostra essenza, Luca Vialli", le parole dell' Us Cremonese accompagnate da un video che celebra i momenti di Vialli con la maglia dei grigiorossi, squadra che lo ha lanciato tra i professionisti.

"Ciao Gianluca, non ti dimenticheremo mai" la frase commemorativa degli Azzurri che accompagna la foto di Vialli con la Coppa dell'Europeo vinta

"Con profondo dolore e commozione la Lega Serie A si stringe alla famiglia di Gianluca Vialli, irripetibile protagonista del nostro calcio che sarà per sempre ricordato per le due doti da calciatore, ma soprattutto per l'indimenticabile lezione di vita che ha saputo dare", il messaggio di ricordo della Lega Serie A

"Ciao Gianluca", il ricordo della Juventus con cui ha vinto l'ultima Champions League da Capitano nel 1996.

Credit foto: Nazionale Italiana di Calcio