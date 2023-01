Addio a Gianluca Vialli, il Chelsea si unisce al dolore

"Everyone associated with Chelsea Football Club is devastated to learn of the passing of Gianluca Vialli, our former player and manager, at the age of just 58".

"Tutti i tesserati del Chelsea Football Club sono devastati nell'apprendere della morte di Gianluca Vialli, nostro ex giocatore e allenatore, all'età di soli 58 anni".

Questo il messaggio dei londinesi sul proprio sito. "Ci mancherai tantissimo - si legge sui social del Chelsea - una leggenda del nostro club e di tutto il calcio".

Gianluca Vialli risiedeva proprio a Londra con la famiglia. I 'blues' hanno cambiato le proprie immagini di copertina, mettendo uno sfondo nero in segno di lutto.

(Credits foto Chelsea FC)