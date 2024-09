ACEA: immatricolazioni auto, +0,2% a luglio 2024. Quota di mercato delle elettriche a batteria 12,1%

A luglio 2024, le nuove immatricolazioni di auto nell’UE hanno registrato un modesto aumento (+0,2%) con risultati contrastanti nei quattro principali mercati della regione: Italia (+4,7%) e Spagna (+3,4%) hanno registrato guadagni moderati, mentre i mercati francese (-2,3%) e tedesco (-2,1%) hanno registrato cali.

A sette mesi dal 2024, le immatricolazioni di auto nuove sono aumentate del 3,9%, raggiungendo oltre 6,5 milioni di unità. Questo è il risultato di una bassa base di confronto. I mercati più grandi del blocco hanno tutti mostrato performance positive ma modeste, con Spagna (+5,6%), Italia (+5,2%), Germania (+4,3%) e Francia (+2,2%) che hanno registrato tutti una crescita.

A luglio, le auto elettriche a batteria rappresentavano il 12,1% del mercato automobilistico dell’UE, in calo rispetto al 13,5% dell’anno precedente. I veicoli ibridi elettrici hanno aumentato la loro quota di mercato, passando dal 25,5% al ​​32%. La quota combinata di auto a benzina e diesel è scesa al 46%, in calo rispetto al 50%.

A luglio 2024, le immatricolazioni di auto elettriche a batteria (BEV) sono diminuite del 10,8% a 102.705 unità, con la loro quota di mercato totale scesa al 12,1% dal 13,5% dell’anno precedente. Nonostante i guadagni in Belgio (+44,2%), Paesi Bassi (+8,9%) e Francia (+1%), il calo della Germania (-36,8%) non è stato compensato. Da gennaio a luglio, sono state immatricolate 815.399 nuove auto elettriche a batteria, che rappresentano il 12,5% del mercato.

Le immatricolazioni di auto ibride plug-in hanno registrato un calo (-14,1%) il mese scorso, nonostante un aumento del 3,2% in Germania. A luglio, le ibride plug-in rappresentavano il 6,8% del mercato automobilistico totale, in calo rispetto al 7,9% dell’anno scorso, con 57.679 unità vendute.

I veicoli ibridi-elettrici hanno registrato una crescita a luglio, con le immatricolazioni di auto in aumento del 25,7% a 273.003 unità. Tutti e quattro i mercati più grandi per questo segmento hanno registrato guadagni a due cifre: Francia (+47,4%), Spagna (+31,5%), Germania (+22,4%) e Italia (+17,4%). Questa crescita ha spinto la quota di mercato delle ibride-elettriche al 32%, in aumento rispetto al 25,5% di luglio 2023.

A luglio 2024, le vendite di auto a benzina sono diminuite del 7%. La modesta crescita in mercati chiave come Italia (+3,8%) e Germania (+0,1%) non è riuscita a contrastare i cali in Francia (-22,6%) e Spagna (-12,5%). Le auto a benzina rappresentano ora il 33,4% del mercato, in calo rispetto al 35,9% di luglio dell’anno scorso.

Il mercato delle auto diesel ha registrato un calo del 10,1%, con una quota di mercato del 12,6% lo scorso luglio. Mentre la Germania ha registrato un moderato guadagno dell’1,4%, sono state osservate diminuzioni sostanziali in altri mercati principali come Italia (-24,6%), Francia (-23,9%) e Spagna (-11,6%).