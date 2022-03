A10, 4 fine settimana di chiusura tra Voltri e Savona per il cantiere della galleria Madonna delle Grazie 2

di Marco Innocenti

Fra il 19 e il 21 marzo il passaggio della Milano-Sanremo porterà anche alla chiusura del casello di Masone

Quattro weekend di chiusura del tratto fra Genova Voltri e Savona, sul tracciato dell'A10, per tutti coloro che provengono dal capoluogo ligure. Lo comunica Autostrade per l'Italia spiegando che la chiusura sarà necessaria per consentire lavori di manutenzione all'interno della galleria Madonna delle Grazie II. Il tratto non sarà percorribile:

dalle ore 06:00 di sabato 19 alle ore 6:00 di lunedì 21 marzo 2022;

dalle ore 06:00 di sabato 26 alle ore 6:00 di lunedì 28 marzo 2022;

dalle ore 22:00 di venerdì 1 alle ore 6:00 di lunedì 4 aprile 2022;

dalle ore 22:00 di venerdì 8 alle ore 6:00 di lunedì 11 aprile 2022;

I veicoli, solo quelli che da Genova viaggiano verso Savona, saranno deviati sulla A26 Genova-Gravellona Toce, verso nord. A quel punto, potranno uscire al casello di Masone e reimmetersi in A26 verso sud, cioé verso Savona. Per il fine settimana 19-21 marzo, vista la concomitanza con la “113° Milano-Sanremo” che attraverserà Masone sabato 19 nella fascia oraria compresa indicativamente tra le ore 12.30 e le 14, si renderà necessaria la chiusura temporanea degli svincoli di uscita di Masone sia per i veicoli provenienti da Genova sia per quelli provenienti da Gravellona Toce. Pertanto, in quella fascia oraria, dopo la deviazione obbligatoria sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, si potrà uscire alla stazione di Ovada e rientrare dalla stessa in direzione A10 / Savona.

Per il resto del fine settimana 19-21 marzo, dopo la deviazione obbligatoria sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, si potrà uscire invece alla stazione di Masone e rientrare dalla stessa in direzione A10/Savona. In ulteriore alternativa, si potrà anticipare l'uscita sulla A10 alla stazione di Genova Pra', percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla stessa A10 ad Arenzano, per proseguire verso Savona, compatibilmente con il passaggio della corsa nei tratti dei Comuni interessati.