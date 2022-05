A Sturla dal 10 giugno torna 'Circuito sul mare': al via con il cinema, poi si balla con il rock

di Redazione

Si comincia con 3 giorni di cinema. Il 23 giugno sarà “Elvis” di Baz Luhrmann a fare ballare gli spettatori con il rock di The Pelvis, interpretato da Austin Butler

Torna Circuito sul Mare con tanti film e l’atteso “Elvis”, in arrivo dal Festival di Cannes dove ha ricevuto una standing ovation di 12 minuti. Da venerdì 10 giugno 2022 l’area sul depuratore di Sturla diventa un cinema all’aperto, l’unico con lo schermo a pochi passi dal mare e vista sul Monte di Portofino. Stesso stile dell’anno scorso: spettatori sulle sdraio, cuffie per non disturbare, tavolino per snack e bibite da ordinare al chiosco prima della proiezione.

Si comincia con tre giorni di cinema: “Doctor Strange nel multiverso della follia” con Benedict Cumberbatch (venerdì 10 giugno), “Top Gun: Maverick” con Tom Cruise (sabato 11 giugno) e “Downton Abbey II – Una nuova era” con Hugh Bonneville, e Maggie Smith (domenica 12 giugno). Ma la sera del 23 giugno sarà “Elvis” di Baz Luhrmann a fare ballare gli spettatori con il rock esplosivo di The Pelvis, interpretato da Austin Butler, nei panni del suo agente un perfido e irriconoscibile Tom Hanks e i Maneskin nella colonna sonora.

La prima parte del programma arriva al 7 luglio, ma l’arena prosegue per tutta la stagione estiva con molte sorprese al momento in via di definizione. Ogni sera un titolo diverso con una vasta scelta di film d’azione, avventura e fantasy, il martedì dedicato ai bambini e alle famiglie, uno sguardo ai titoli d’autore e attori noti al grande pubblico, da Penélope Cruz a Colin Firth, da Pierfrancesco Favino a Valeria Bruni Tedeschi. Inizio ore 21,30. Su richiesta e fino a esaurimento, sono disponibili dispositivi per l’utilizzo di cuffie o auricolari personali.