A Palazzo Ducale la poesia di Gabriele Fiannacca, presentazione di “Paccocarne”

La poesia e la musica si incontrano giovedì 12 dicembre nella Stanza della Poesia di Palazzo Ducale, dove Gabriele Fiannacca presenterà il suo libro d’esordio, “Paccocarne”. L’evento, introdotto dal giornalista e scrittore Lorenzo Tosa, sarà arricchito dall’accompagnamento musicale del liutista Davide Mocini.

Evento - L’appuntamento è fissato per giovedì 12 dicembre alle ore 18:00, nella Stanza della Poesia di Palazzo Ducale, in piazza Matteotti 70, a Genova. Lorenzo Tosa condurrà il pubblico alla scoperta della raccolta poetica “Paccocarne”, il primo libro di Gabriele Fiannacca, edito da Transeuropa. La presentazione sarà impreziosita dalla musica dal vivo di Davide Mocini, noto liutista.

Opera - “Paccocarne” è una raccolta che unisce introspezione e riflessioni sull’epoca digitale. Fiannacca descrive il libro come “un viaggio nell’abisso” capace di toccare temi universali come la precarietà, la stanchezza esistenziale e il rapporto dell’uomo con il tempo. “È un’implosione subacquea – spiega l’autore – che trova la luce per pochi istanti sull’affiorare dei marosi”.

Generazione - Nato a Genova nel 1981, Gabriele Fiannacca è poeta e musicista. Laureato in Scienze dello Spettacolo, ha collaborato con artisti della scena genovese e pubblicato nel 2021 il suo primo album cantautorale, “Rhododendron Park”. Con questa raccolta, Fiannacca esplora i temi che caratterizzano la generazione Millennial, da lui definita “venduta e consumata prima ancora di trovare il suo spazio”.

Stile - L’autore utilizza immagini evocative per raccontare frammenti di vita, ispirandosi a modelli come la mappa della metropolitana di Harry Beck, dove “le stazioni, le false distanze e le destinazioni improbabili” diventano metafore dell’esperienza umana.

Distribuzione - Il libro sarà disponibile dal 16 dicembre presso le librerie genovesi Feltrinelli (via Ceccardi 16), L’Amico Ritrovato (via Luccoli, 98/r), Libreria Libraccio Genova (via Cairoli 6/r) e Paccottiglia (via di Canneto Il Lungo 67/r). Sarà inoltre acquistabile online su piattaforme come Amazon e IBS.