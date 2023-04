A Genova la focaccia più lunga del mondo. Toti e Bucci: "Assaggiarla vera emozione, il turismo è anche questo"

Una mattinata di sole pieno quello che si abbatte su Genova, una degna giornata per rendere omaggio a ciò che rende la Superba famosa in tutto il mondo: la focaccia.

Tanti turisti ma anche tanti genovesi accorsi in via XX Settembre e piazza De Ferrari per assaggiare il prodotto gastronomico per eccellenza, 352 metri di focaccia e 14 panificatori genovesi di Confcommercio che hanno lavorato intensamente tutta la notte per questo capolavoro.

Arrivati per rendere omaggio a questa opera d'arte, perchè di questo si tratta, anche il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti e il primo cittadino genovese Marco Bucci.

"La focaccia è il miglior risveglio per un sabato mattina baciato dal sole. Oggi la focaccia più lunga saluta l'arrivo della nave più lunga di una stagione di turismo e di crociere che si apre con un grande successo per la nostra Regione. Assaggiare la focaccia è una delle emozioni che si possono provare venendo qua in Liguria a fare qualche giorno di vacanza. Il turismo non è fatto solo di giornate al mare ma è fatto di altre emozioni come assaggiare la focaccia croccatante, sopratutto al mattino presto", ha affermato ai nostri microfoni il governatore Giovanni Toti.

"Questa risveglio porta con sè un ottimo profumo: quello della focaccia. Anche per strada si sente profumo di olio extra vergine di oliva, l'ingrendiete fondamentale per una buona focaccia che richiede una lavorazione complessa ma un risultato fantastico che si può trovare solo da noi. Nonostante il diabete io la mangio tutti i giorni, è un'esperienza fantastica. Non possiamo mancare all'assaggio", ci ha parlato così il sindaco di Genova Bucci.