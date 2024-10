7 ottobre, sanzioni Usa contro Onlus genovese accusata di finanziare Hamas

L’amministrazione degli Stati Uniti ha scelto la ricorrenza del 7 ottobre per annunciare, ieri, una nuova serie di sanzioni contro i finanziatori di Hamas. Per la prima volta - riferisce il Corriere della Sera - l’Office of Foreign Assets Control (Ofac) degli Stati Uniti, una divisione del Tesoro, ha incluso fra le entità colpite anche un’organizzazione italiana: l’«Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese», con sede a Genova Bolzaneto. Giuridicamente si tratta di un’organizzazione senza scopo di lucro che — così dichiara — «fornisce un aiuto concreto (ai profughi di Gaza, ndr) che li sostenga nelle loro necessità quotidiane e li faccia ricredere sulla speranza di poter ricostruire un futuro migliore nel proprio Paese».

Ma secondo il Tesoro americano invece gli obiettivi di quella che si presenta come una Onlus sono del tutto diversi: è una «finta associazione di beneficienza che in apparenza raccoglie fondi per scopi umanitari — si legge nel comunicato emesso ieri da Washington — ma in realtà aiuta a finanziare l’ala militare di Hamas». La presunta associazione benefica fa capo a un architetto palestinese di nome Mohammad Hannoun. Nei suoi canali social, negli ultimi anni, ha messo fotografie nelle quali si trova assieme a vari esponenti dell’opposizione. Fra questi, l’ex presidente della Camera e deputata eletta nelle liste del Pd Laura Boldrini. La quale, sempre al Corriere della S ha precisato: «Ho incontrato Hannoun solo una volta nel 2022, dopo un mio viaggio in Cisgiordania durante il quale mi ero interessata dell’uccisione della giornalista di Al-Jazeera Shireen Abu Akleh. Al mio rientro a Roma, Hannoun mi cercò tramite la mia segreteria, disse che si trovava già in Parlamento e mi propose un incontro in cui mi espresse la sua preoccupazione per la libertà di stampa nei territori occupati. Ci vedemmo per un quarto d’ora e mi chiese di fare una foto insieme a lui, poi non ne ho più saputo niente». Hannoun avrebbe avuto rapporti - sostiene Il Foglio - anche con Nicola Fratoianni e Alessandro Di Battista.