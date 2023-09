130 anni del Genoa, festa a tinte rossoblù al Porto Antico. Telenord in diretta

Meno di 24 ore dopo lo spettacolo di luci e colori e fuochi d'artificio messo in scena dai tifosi, oggi 7 settembre si terrà la festa ufficiale in casa Genoa per i 130 anni di storia del club. L'appuntamento è per le 19 al Porto Antico sul palco di Calata Falcone e Borsellino, nella zona dell'Acquario, dove i tifosi potranno abbracciare squadra e staff per le celebrazioni.

Telenord seguirà l'evento in diretta a partire dalle 19.20, con immagini esclusive dal backstage prima e durante la sfilata.

In programma la sfilata dei ragazzi del settore giovanile e dello staff, poi i componenti di società e dirigenza e della prima squadra. Per far cantare tutti i tifosi rossoblù sotto il cielo del Porto Antico si esibiranno cantanti come Bresh, Alfa, gli Ex-Otago e Francesco Baccini.

A chiudere la grande festa lo spettacolo di fuochi d'artificio che coloreranno di rosso e di blu il cielo di Genova