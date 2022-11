Presunta violenza sessuale: il Pm chiede 6 anni per Portanova, la difesa l'assoluzione. Sentenza il 6 dicembre

Udienza rinviata al 6 dicembre per il processo con rito abbreviato che vede imputato per violenza sessuale di gruppo il calciatore del Genoa Manolo Portanova e un altro giovane, Alessio Langella. Questa la decisione del gup di Siena Ilaria Cornetti al termine dell'udienza odierna che si è protratta per per 9 ore. Per Portanova e Langella il Nicola Marini ha chiesto una condanna a 6 anni reclusione, oltre alla richiesta di rinvio a giudizio per un terzo imputato che ha scelto il rito ordinario.

I difensori di Portanova e Langella hanno chiesto l'assoluzione dei loro assistiti. In aula era presente anche il calciatore del Genoa che, secondo quanto appreso, avrebbe rilasciato una dichiarazione spontanea per ribadire la sua innocenza. All'uscita dal tribunale Portanova non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. La sentenza è attesa alla prossima udienza.