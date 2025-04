Vietnam, il colosso cinese Envision Energy propone due nuovi impianti eolici

Envision Energy Singapore, controllata del gruppo cinese Envision Energy, ha presentato una proposta per realizzare due impianti eolici nella provincia di Lam Dong, nel Vietnam centrale, con una capacità totale di 200 MW. L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano del gruppo per espandere la produzione da fonti rinnovabili nel Paese asiatico.

Progetto Ta Nang – Il primo dei due progetti, denominato centrale eolica di Ta Nang, prevede l’installazione di turbine nei comuni di Ta Nang e Da Quyn, nel distretto di Duc Trong. L’area da sottoporre a indagine copre 2.234 ettari. Per collegare l’impianto alla rete nazionale, la società ha proposto la costruzione di una sottostazione da 220 kV e di una linea di trasmissione lunga quasi 30 chilometri fino alla sottostazione di Duc Trong.

Centrale Da Quyn – Il secondo impianto, anch’esso da 100 MW, sarà situato su una superficie di 3.837 ettari nel comune di Da Quyn. Il piano di connessione alla rete prevede la realizzazione di una sottostazione locale da 220 kV e di una linea di trasmissione di 8,8 chilometri, che si collegherà con l’infrastruttura della centrale eolica Tuy Hoa-Ta Nang.

Condizioni favorevoli – La zona dell’altopiano centrale presenta condizioni naturali considerate adatte alla produzione eolica, grazie al terreno collinare e ai venti stabili. Proprio per questo motivo, Envision Energy ha individuato l’area come strategica per rafforzare la propria presenza in Vietnam, dove l’azienda è già attiva con diversi progetti.

Iter autorizzativo – I progetti sono ancora in fase preliminare. Restano da completare le procedure relative alla pianificazione energetica, le valutazioni di impatto ambientale, gli accordi per la connessione alla rete e il reperimento dei fondi per l’investimento. L’avanzamento sarà quindi subordinato all’approvazione delle autorità competenti.

Espansione in Vietnam – Oltre a Lam Dong, Envision Energy prevede di avviare altri impianti in Vietnam. A giugno 2025 dovrebbe partire la costruzione del progetto Envision Nam Po nella provincia nord-occidentale di Dien Bien, per una capacità complessiva di 300 MW e un investimento di circa 420 milioni di dollari. La centrale, una volta operativa, fornirà circa 900 milioni di kWh l’anno.

Progetti passati – L’ingresso di Envision Energy nel mercato vietnamita risale al 2018, con una proposta da 660 milioni di dollari per un impianto eolico da 300 MW a Soc Trang, nel delta del Mekong. Nel 2021 l’azienda ha ottenuto cinque concessioni in diverse province, tra cui Quang Tri, Bac Lieu e Dak Nong, raggiungendo una capacità complessiva di 412 MW.

Strategia integrata – Il gruppo punta anche allo sviluppo di modelli industriali sostenibili. A Ninh Thuan ha proposto un parco industriale a emissioni zero, alimentato da fonti rinnovabili locali. In parallelo, ha ottenuto l’approvazione preliminare per un impianto eolico offshore da 500 MW, segnando un ulteriore passo nella strategia di espansione nel Sud-Est asiatico.

Prospettive – Secondo Envision Energy, il Vietnam rappresenta uno dei mercati eolici offshore più promettenti della regione, grazie alla lunga costa, ai venti favorevoli e agli impegni del governo nella transizione energetica. "L’espansione nel Paese va oltre il profitto economico, con l’obiettivo di contribuire a un ecosistema energetico a emissioni zero", ha dichiarato un portavoce dell’azienda.

