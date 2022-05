Verona, ripartono le rotte estive di Volotea

di Edoardo Cozza

Fino a giugno si torna a volare su Cagliari, Pantelleria, Alghero, Santorini, Ibiza, Mykonos, Atene, Minorca, Malta, Creta e Zante

Volotea ripristina da venerdì 27 maggio, i suoi collegamenti dallo scalo di Verona alla volta di Cagliari (frequenza quotidiana), dal 28 maggio si ritorna a volare anche verso Pantelleria (2 frequenze settimanali, sabato e domenica) e Alghero (fino a 4 frequenze a settimana), mentre dal 30 maggio si riparte alla volta di Santorini (fino a 2 frequenze settimanali, lunedì e giovedì).

Raffica di ripartenze anche a giugno: si comincia da mercoledì 1° giugno, quando ripartono i voli per Ibiza e Mykonos (con frequenza settimanale), si prosegue il 2 giugno con Atene (2 frequenze a settimana, giovedì e domenica), Minorca (frequenza settimanale, il giovedì) e Zante (fino a 2 frequenze a settimana, lunedì e giovedì), e ancora il 3 giugno si torna a volare per Malta (2 frequenze settimanali, martedì e venerdì). Infine, per Heraklion Creta, i collegamenti riprendono mercoledì 8 giugno, con frequenza settimanale.