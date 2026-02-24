Una delegazione di studenti liguri in visita al campo di sterminio di Auschwitz

Una delegazione di studenti liguri accompagnata da consiglieri regionali, rappresentanti dell'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned), membri della comunità ebraica di Genova e da alcuni docenti ha visitato il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, uno dei lager costruito dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale dove furono uccise oltre un milione di persone, soprattutto donne, bambini e uomini di origine ebraica.

Coinvolti gli studenti vincitori della diciottesima edizione del concorso '27 gennaio-Giorno della memoria' organizzato dal Consiglio regionale per non dimenticare le vittime dell'Olocausto e delle persecuzioni naziste.

La delegazione ha visitato il campo di Auschwitz dove, nato nel 1940 come campo di lavoro, furono successivamente allestite le camere a gas e il forno crematorio trasformandolo in uno dei campi di sterminio più tristemente famosi.

È stata deposta una corona davanti al 'muro delle fucilazioni', un cortile interno al campo dove vennero uccisi molti oppositori politici.

Nel pomeriggio gli studenti sono stati accompagnati nel vicino campo di Birkenau che, essendo costituito in buona parte da baracche in legno, fu quasi completamente distrutto dai nazisti prima dell'arrivo dell'esercito sovietico nel gennaio 1945.

"Abbiamo visto, abbiamo osservato, abbiamo cercato di comprendere e, sicuramente, ognuno di noi ricorderà questa esperienza - commenta uno studente -. I nostri sguardi sono pieni di domande, i nostri occhi sono stupiti ma, forse, non troppo. Occorre conoscere e non solo per poter ricordare, ma anche per agire e per essere protagonisti di un futuro diverso".

"L'esperienza parla alle coscienze e noi consiglieri abbiamo invitato gli studenti a portare dentro di sé questa memoria, per sempre - invita il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Arboscello -. Auschwitz-Birkenau non è solo un luogo, è la morte, l'orrore, l'abisso di una brutalità senza senso. Anche a distanza di oltre ottant'anni risulta quasi impossibile, nella mente e nel cuore, immaginare fino a che punto la mente umana possa spingersi nella sua follia distruttiva".



