"Una casa per chi non ha casa": 5 appartamenti per famiglie in difficoltà economica

di Marco Innocenti

Una palazzina donata e ristrutturata dalla Comunità di Sant'Egidio a San Quirico: i primi ospiti sono una famiglia italiana rientrata dal Sudamerica

Un gesto di solidarietà da parte di chi, a sua volta, è stato aiutato. E' iniziata così questa storia che oggi vede la Comunità di Sant'Egidio tagliare il nastro e consegnare ufficialmente il primo dei 5 appartamenti della palazzina ristrutturata in via San Quirico in Valpolcevera, dove alloggeranno 5 famiglie in gravi difficoltà economiche.

“Oggi dobbiamo ringraziare soprattutto Amedeo Cinquini e la sua famiglia – spiega Andrea Chiappori, responsabile della Comunità di Sant'Egidio di Genova – che dopo aver frequentato la nostra comunità per alcuni anni, ha voluto lasciarci questa palazzina perché venissero realizzati alloggi per famiglie in difficoltà. Oggi questo progetto risponde a tante esigenze che arrivano dalla società contemporanea: qui alloggerà una famiglia italiana rientrata dal Sudamerica, una famiglia proveniente dall'Ucraina, un Rom bosniaco ma anche altre persone senza fissa dimora”.

Situazioni come quella di Denis, di Maria Cristina e delle loro 3 figlie. Rientrati dal Sud America in maniera burrascosa, senza soldi e senza una casa. Per loro, la mano tesa della Comunità di Sant'Egidio ha rappresentato una mano tesa nel momento del bisogno. “Io auguro a tutti quelli che potrebbero trovarsi nelle difficoltà, come lo siamo stati noi, di riuscire ad avere una mano tesa come quella che ci ha dato la Comunità di Sant'Egidio – racconta Denis - Eravamo senza una casa, senza un soldo, anche solo per comprarci da mangiare: in quel momento mi sono sentito come Dante, gettato nel girone più profondo dell'inferno”.