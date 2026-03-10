Un derby per l'ambiente: Genoa CFC e U.C. Sampdoria si fanno sponsor per le nuove maglie in plastica riciclata

“La differenziata è un gioco di squadra. Un derby per la città” è il nome del nuovo progetto di Corepla (Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) in collaborazione con AMIU, il Comune di Genova e le due squadre calcistiche di punta della città, Genoa CFC e U.C. Sampdoria.

Obbiettivo dell'iniziativa è coinvolgere tutti i cittadini, in particolar modo i tifosi, nella sensibilizzazione alla cura ambientale, rendendo il riciclo una sfida cittadina quotidiana. Ma in cosa consiste la proposta?

In palio vi sono 300 maglie del Genoa e 300 della Sampdoria, disponibili negli store ufficiali delle due squadre a Genova dal 16 marzo: nel Genoa Store in Piazza Banchi 1 e da Sampcity, in via XX Settembre 252. Per poterle ritirare i tifosi dovranno accumulare 2.500 punti sull'applicazione Recopet, disponibile su Google Play Store e Apple App Store, ottenibili conferendo 2.500 bottiglie in PET negli ecocompattatori distribuiti sul territorio. Se l’obiettivo sarà raggiunto, l’iniziativa potrà contribuire alla raccolta di circa 1,5 milioni di contenitori di plastica, trasformando il tifo calcistico in un concreto gesto a favore dell’ambiente.

Gli eventi sportivi dedicati alla promozione del progetto saranno due: la partita Genoa-Sassuolo del 12 aprile e quella Sampdoria-Monza del 18 aprile.

L’iniziativa “Un derby per la città” si propone di instaurare gradualmente una cultura del riciclo all'interno delle abitudini genovesi. Attualmente la città è dotata di una trentina di ecocompattatori per il conferimento delle bottiglie in PET che, dal 2023, hanno consentito una raccolta di oltre 6 milioni di bottiglie.

La sindaca di Genova Silvia Salis, presente all'inagurazione del progetto presso la Sala di Rappresentanza di Palazzo Tursi, dichiara: "La raccolta differenziata e il riciclo sono una sfida quotidiana che riguarda tutti: istituzioni, aziende e cittadini. Iniziative come questa hanno il merito di parlare a un pubblico molto ampio e di farlo attraverso un linguaggio capace di coinvolgere tutta la città, quello dello sport e, in particolare, del calcio. Trasformare il derby tra Genoa e Sampdoria in una sfida per l’ambiente significa ricordare che Genova sa essere unita e sa fare squadra quando si tratta di tutelare il territorio."

“Lo sport è un canale privilegiato per diffondere la cultura della sostenibilità, perché i suoi valori sono da sempre universalmente condivisi e riconosciuti” afferma Giovanni Cassuti, Presidente di Corepla. “In questa direzione lavoriamo per rendere sempre più efficace la raccolta degli imballaggi in plastica. Oggi abbiamo installato oltre 500 ecocompattatori in tutta Italia e raccolto più di 15 milioni di bottiglie in PET, contribuendo concretamente al raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di raccolta e riciclo. Un impegno che punta a generare un cambiamento positivo e a promuovere una cultura del rispetto: per gli altri, per la comunità e, soprattutto, per l’ambiente."

