Tunnel sotto il porto o resta la sopraelevata?

Cosa vorresti per la Genova dei prossimi anni? Andare ancora in sopraelevata, o scavalcare il centro città, passando in galleria, nel mare, sotto al porto? C'e' un dibattito in corso che divide ancora la città.



Il Sindaco ha rilanciato mesi fa il progetto, la Società Autostrade è pronta a finanziare l'opera con 700 milioni, ma le difficoltà per realizzare l'opera diventano davvero sempre di più. E poi molti cittadini chiedono di conservare la strada Sopraelevata,che giudicano bellissima.

Il tunnel ( 2 gallerie parallele) partirebbe dalla zona della Lanterna a San Benigno, e uscirebbe nella zona della foce del Bisagno, in viale Brigate Partigiane.

Dopo 4 chilometri di percorso, di cui 3,4 Kilometri in gallerie, scavate ad una profondita tra i 45 e i 30 metri sotto il mare in Porto. Tre corsie, per parte, utilizzate da auto e bus. Una idea impressionante, come sto spiegando a Sofia,l a mia nipotina. Ci sono da demolire fabbricati portuali, anche qualche casa, svincoli. Ma soprattutto ci sono da smaltire 2,5 milioni di metri cubi di terra pesantemente inquinata, pari ad una collina. I lavori dovrebbero partire a meta' del prossimo anno e terminare nel 2027. Quattro anni di cantieri e di inferno per la città. Metà della Sopraelevata ,quella di Ponente ,verrebbe abbattuta, l'altra metà diverrebbe una sorta di passeggiata o pista ciclabile. Ma i dubbi e i problemi aumentano. Anche Sofia mi guarda con aria perplessa.