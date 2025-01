Transport 513: Assagenti, futuro del porto e transizione, GNV Polaris, la nuova ammiraglia di GNV, Club Italia Master bigliettazione elettronica e AI

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Assagenti: futuro del porto di Genova, digitalizzazione e transizione energetica





Nonostante le difficoltà, Genova resta un punto fermo nello shipping globale. Ma per consolidare il suo ruolo di capitale del settore, il presidente di Assagenti, Gianluca Croce, sottolinea l’urgenza di migliorare infrastrutture e digitalizzazione.

Infrastrutture – La posizione geografica privilegiata di Genova garantisce una competitività naturale, ma non basta. “Le infrastrutture fisiche e digitali devono rendere il nostro porto il più appetibile possibile”, ha dichiarato Croce. Il riferimento è al Terzo Valico, infrastruttura chiave ancora incompiuta, e agli investimenti necessari per migliorare l’efficienza operativa.

Reputazione – Gli eventi negativi che hanno interessato Genova non hanno intaccato la sua immagine tra le grandi compagnie di navigazione, ma la concorrenza resta agguerrita. “È nostro dovere preservare la reputazione dello scalo e mantenere gli interessi principali delle compagnie a Genova”, ha aggiunto Croce.

Digitalizzazione – Il settore logistico deve accelerare nell’adozione di tecnologie avanzate per ridurre congestionamenti e migliorare la gestione operativa. Tuttavia, Croce avverte: “La digitalizzazione non deve sostituire il tocco umano, che resta un valore aggiunto nel mercato italiano”.

Decarbonizzazione – Per quanto riguarda le direttive europee, Croce è cauto: “Non credo che le regole siano del tutto definite. C’è ancora molta confusione su carburanti e navi da utilizzare”.

Futuro – Croce auspica un 2025 di ricostruzione e stabilità. “Questo è il momento di rimettere ordine e dare certezze al cluster per lavorare al meglio”.





Presentazione GNV Polaris





La GNV Polaris, nuova ammiraglia della flotta GNV, è stata ufficialmente presentata al porto di Genova. Questa nave all’avanguardia, operativa dal 7 gennaio sulla tratta Genova-Palermo, combina innovazione tecnologica e sostenibilità per ridefinire gli standard del trasporto marittimo.

Presentazione – Durante la cerimonia di lancio, Matteo Catani, CEO di GNV, ha definito la Polaris “non solo una nave, ma il simbolo della nostra visione strategica”. La presentazione rappresenta un passo importante per il rinnovamento della flotta, sottolineando l’impegno della compagnia verso un futuro più sostenibile ed efficiente.

Caratteristiche – Con una stazza lorda di 46.000 tonnellate, una lunghezza di 218 metri e una capacità di carico di 3.100 metri lineari, la GNV Polaris può ospitare fino a 1.500 passeggeri. Le sue 239 cabine, progettate per offrire massimo comfort, la rendono ideale per tratte ad alta intensità come la Genova-Palermo.

Innovazione – La Polaris non è solo una nave grande e moderna, ma anche un esempio di come il trasporto marittimo possa evolvere verso una maggiore sostenibilità. La progettazione ha tenuto conto di tecnologie avanzate per ridurre l’impatto ambientale, rispondendo alle crescenti esigenze del settore.

Visione strategica – Il lancio della GNV Polaris conferma il ruolo chiave della compagnia, parte del gruppo MSC, nel promuovere un trasporto marittimo più responsabile e innovativo. “La sostenibilità e il comfort sono al centro delle nostre priorità”, ha aggiunto Catani.





Master Club Italia





Un corso formativo innovativo, promosso da Club Italia e Ti Forma, partirà il 10 febbraio e si concluderà il 19 maggio 2025. Il percorso, articolato in 13 moduli per un totale di 52 ore, mira a formare figure tecniche e manageriali sulle sfide e le opportunità dell’innovazione nei trasporti pubblici.

Obiettivi – Il corso si pone l’obiettivo di combinare conoscenze teoriche ed esperienze pratiche in ambiti strategici come la bigliettazione elettronica, l’intelligenza artificiale (AI), la cybersecurity e la resilienza. Questi temi sono centrali per migliorare la qualità del trasporto pubblico e il suo contributo alla transizione ecologica, sfruttando al massimo le tecnologie innovative.

Struttura – Suddiviso in tre macrotemi, il programma prevede 13 moduli di 4 ore ciascuno. Si rivolge sia a profili manageriali con responsabilità dirigenziali sia a figure tecniche coinvolte operativamente sul campo.

Transizione ecologica – La formazione punta a favorire lo sviluppo sostenibile del settore, affrontando sfide come la riduzione delle emissioni e l’adozione di tecnologie verdi. “L’innovazione nei trasporti è una leva essenziale per la sostenibilità”, sottolineano gli organizzatori.

Iscrizioni e dettagli – Il corso rappresenta un’opportunità unica per i professionisti interessati ad approfondire tecnologie all’avanguardia e applicazioni concrete nel settore dei trasporti pubblici.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.