Tragico incidente sulle piste da sci, muore il pianista spezzino Carlo Ciceri

di Redazione

Inutile il trasporto all'ospedale di Lucerna. Profondo cordoglio in città, ma anche in Svizzera, dove l'artista lavorava da molti anni

Un tragico incidente sulle piste da sci è costato la vita al pianista e compositore spezzino Carlo Ciceri. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Lucerna, tutti i tentativi di salvargli la vita sono purtroppo stati vani. La notizia ha avuto una vasta eco sia a La Spezia, sia in Svizzera, dove Ciceri lavorava. Un messaggio di cordoglio è apparso anche sul sito della televisione elvetica.

I suoi organi, come ha confermato la sorella su Facebook, saranno donati.

Carlo Ciceri era nato alla Spezia nel maggio del 1980 e qui si era diplomato in pianoforte, al Conservatorio Puccini, prima di trasferirsi in Svizzera e continuare gli studi al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, dove ha conseguito il Master in Direzione d'Ensemble e in Composizione.

Ha conseguito anche la laurea in Musicologia presso l'Università di Pavia.

É stato co-fondatore del collettivo Terza Practica (Teatro Dinamico Multimediale) e del gruppo M()A ed ha insegnato Composizione Assistita presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e presso l'IRMUS, Scuola Civica di Musica di Milano.

Sabato alle 11, nella chiesa di San Nicolao a Lugano, sarà celebrata una messa di suffragio. Ancora da stabilire, invece, la data dei funerali, che si terranno alla Spezia.