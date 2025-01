Torriglia: in fiamme nella notte due auto e un trattore, rogo spento dai Vigili del fuoco. Altro intervento a Savona: bruciate due vetture

La scorsa notte, poco dopo le 2, un incendio ha distrutto due auto e un trattore parcheggiati a Torriglia, località Molino Zane. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all'abitazione vicina, mentre sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per le indagini.

Intervento rapido – I Vigili del Fuoco di Busalla sono stati chiamati per domare un incendio che stava divorando un'autovettura in un’area rurale di Torriglia. Quando sono giunti sul posto, le fiamme avevano già coinvolto anche un’altra auto e un trattore, tutti parcheggiati sotto una struttura coperta. Il rischio di estensione dell'incendio all'abitazione vicina era concreto, ma grazie a un intervento tempestivo, i pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo senza che le fiamme raggiungessero la casa.

Distruzione di mezzi – I danni materiali sono stati ingenti. Le due automobili e il trattore sono stati completamente distrutti dal fuoco. Nonostante l’intensità dell'incendio, fortunatamente non si sono registrati feriti.

Indagini in corso – Sul posto, per le indagini del caso, sono intervenuti i Carabinieri. Al momento non sono chiare le cause dell’incendio, che potrebbe essere stato di natura dolosa o accidentale. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie per fare luce sull’accaduto.

Savona - I Vigili del Fuoco di Savona sono stati chiamati invece ad intervenire in zona Legino, a Savona, per l'incendio di due autovetture. Giunta sul posto la squadra del Comando di Savona ha approntato il sistema di spegnimento con liquido schiumogeno che ha permesso di avere ragione delle fiamme in breve tempo. Per la riserva d'acqua la centrale operativa ha anche inviato un'autobotte. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche una volante della Polizia.

