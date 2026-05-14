Terzo Valico, Rixi: "Firmato accordo attuativo su via Ferri, ora espropri e parcheggi"

"Con la firma dell'accordo attuativo relativo a via Ferri compiamo un passaggio concreto e decisivo per il quartiere di Fegino. L'intesa consente infatti al Comune di Genova di avere la piena disponibilità delle risorse necessarie per avviare le procedure di esproprio delle aree e procedere successivamente alla realizzazione del nuovo parcheggio pubblico atteso da anni dai residenti". Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi a seguito della sigla definitiva dell'accordo tra il Commissario straordinario per il Terzo Valico, Calogero Mauceri, Rete Ferroviaria Italiana e il Comune di Genova.

"Un investimento complessivo da 3,2 milioni di euro destinato all'acquisizione delle aree e degli immobili ai civici 14 e 16 di via Ferri, alla loro demolizione e alla successiva realizzazione dell'infrastruttura - specifica Rixi -. Con questo accordo vengono definite in modo chiaro modalità operative e copertura finanziaria, mettendo il Comune di Genova nelle condizioni di poter intervenire senza ulteriori ostacoli. Governo e struttura commissariale hanno mantenuto gli impegni assunti col territorio, assicurando risorse certe e strumenti amministrativi adeguati per dare una risposta concreta ai cittadini di Fegino - conclude -, che in questi anni hanno convissuto con i disagi per i cantieri del Terzo Valico".

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