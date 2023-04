Terzo Valico, completato l'83% dell'opera: il sopralluogo della Commissione Trasporti del Parlamento Ue

"Mancano 10 chilometri per completare la canna principale del Terzo Valico, le imprese stanno lavorando quindi sono confidente che riusciremo a completare i lavori nel più breve tempo possibile. Una talpa è ripartita con un nuovo setting, per far ripartire l'altra ci vorrà un po' più di tempo, dobbiamo testare quella in fase di ripartenza". Lo ha detto il Commissario straordinario per il progetto unico per il Terzo valico e il nodo ferroviario di Genova Calogero Mauceri durante una visita al cantiere insieme con rappresentanti della Commissione Trasporti del Parlamento Europeo. "Vedo il traguardo sempre più vicino, personalmente sarò contento solo quando avremo abbattuto l'ultimo diaframma. Penso che avremo il Terzo Valico entro giugno 2025 mentre entro dicembre 2024 il nuovo nodo ferroviario di Genova".

"Abbiamo raggiunto l'83% di avanzamento dei lavori dello scavo del Terzo Valico dei Giovi e puntiamo a completarlo entro il 2025 per passare subito dopo alle fasi di preparazione, collaudo e attivazione" ha ricordato l'amministratore delegato del Gruppo FS Luigi Ferraris, facendo il punto sull'avanzamento dei lavori del Terzo valico dei Giovi. "Sulla Liguria ci sono 13,4 miliardi di investimenti ferroviari in corso" ha aggiunto sottolineando che il Terzo valico è un'opera strategica dal punto di vista economico e infrastrutturale che si inserisce nel quadro del corridoio europeo Ten-T Reno-Alpi, lungo 3.900 km e che "partendo dall'Italia, attraversa la Svizzera, tocca la Francia e prosegue su Germania, Olanda e Belgio. Connette cioè i porti di Genova ai mercati del centro e nord Europa. Il tutto promuovendo lo shift modale del trasporto merci dalla gomma alla ferrovia".

Per quanto riguarda Genova, Fs è al lavoro "per il raddoppio dei binari esistenti (quadruplicamento) tra Genova Voltri e Genova Sampierdarena destinando due binari al traffico metropolitano e regionale e gli altri due ai treni a media e lunga percorrenza e merci. E questo consentirà anche la connessione diretta al Terzo Valico dei Giovi per i treni merci originari o destinati al Porto di Genova Pra'. Completato lo scavo della nuova galleria Polcevera, sono in corso i lavori di realizzazione degli innesti con le interconnessioni del Terzo Valico, e a Genova Voltri è già stata realizzata la prima fase di potenziamento del fascio merci".