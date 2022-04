Spezia, al via la vendita dei biglietti per la Lazio

di Edoardo Cozza

Sabato sera al Picco arrivano i biancocelesti: la squadra di Thiago Motta cerca i punti per l'aritmetica salvezza

Da oggi a mezzogiorno è cominciata la vendita libera dei biglietti per la partita di sabato sera tra Spezia e Lazio: al 'Picco' la squadra di Thiago Motta andrà a caccia dei punti per festeggiare l'aritmetica salvezza.

L’acquisto dei tagliandi nei settori Curva Ferrovia e Curva Piscina sarà consentito solo ai possessori di Eagle Card.

La società ricorda che i biglietti non sono cedibili e che all’ingresso dello stadio, in caso di dati anagrafici non corrispondenti a quelli riportati sul titolo di accesso, non si potrà accedere.

Attivata anche la vendita per il settore ospiti, che chiuderà nella serata di venerdì.