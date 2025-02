Silvia Salis è la candidata del Pd, via libera dal comitato politico: ora il voto in Direzione

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Silvia Salis candidata sindaco per il PD – Il comitato dei saggi ha dato il via libera, anche se manca ancora il voto ufficiale della direzione Dem.

2️⃣ Contestazioni interne – La minoranza del partito critica il metodo di selezione ma conferma il sostegno alla candidatura, contribuendo con proprie liste.

3️⃣ Coalizione ancora da definire – Tutte le forze del centrosinistra sembrano allineate, tranne il Movimento 5 Stelle, che deve ancora decidere la propria posizione.

La nptizia nel dettaglio

Silvia Salis sarà la candidata Sindaco del Partito Democratico alle prossime elezioni genovesi di Primavera: il via libera, anche se manca un ulteriore passaggio, è arrivato questa sera nel comitato politico composto dai dieci saggi nominati dal partito per selezionare il candidato.

Il vertice - Il comitato era stato convocato per questa sera alle 18, la riunione è durata pochissimo, una mezz'ora appena, che è bastata per considerare la Salis candidata giusta per affrontare Pietro Piciocchi nella corsa a Sindaco di Genova.

Non si è votato - Nel corso della riunione la minoranza del partito ha contestato i metodi che sono stati utilizzati per definire il profilo della candidatura e sono state contestate anche alcune trattative portate avanti da soggetti che non avevano i titoli - almeno questa è la visione della minoranza - per occuparsene. Questa posizione è stata poi suffragata dall'intenzione, qualora si fosse proceduto a una votazione formale, ad astenersi proprio per una questione di metodo che - è questo il pensiero - ha escluso di fatto sia il partito che il comitato dal processo decisionale sulle candidature, privandolo della sua funzione di spazio di confronto. La minoranza ha inoltre sottolineato che le tre proposte avanzate dal Pd erano autorevoli e che la loro mancata valorizzazione abbia rappresentato un elemento di debolezza. In ogni caso la minoranza ha riconosciuto il profilo e l'elemento di novità della candidata Siliva Salis e le offrirà il proprio sostegno nella campagna elettorale per sconfiggere il centrodestra, contribuendo con candidature nelle liste.

Il comitato - Le parti hanno dunque deciso di non votare ufficialmente il nome della Salis ma è stato dato il via libera al presidente del partito di convocare la direzione Dem e votare in quella sede la candidatura della Salis, che è l'unica a questo punto ufficialmente sul tavolo. La direzione si terrà nei prossimi giorni ma una data non è stata ancora stabilita. Contemporaneamente è stato definitivamente sciolto il comitato dei saggi, essendo ormai superata la sua funzione.

La coalizione - Resta infine l'ultimo passaggio, quale sarà il perimetro della coalizone che sosterrà la Salis? Al momento appare abbastanza chiara l'adesione di tutti i partiti e le liste tranne il Movimento 5 Stelle, la cui base non è convinta della scelta. In queste ore i pentastellati sono riuniti proprio per definire ufficialmente la propria posizione.

