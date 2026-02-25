Sicurezza e mobilità, Sestri Ponente cambia pelle

Il tema della sicurezza riaccende il confronto politico a Sestri Ponente. Dopo che la giunta ha annunciato un rafforzamento dei controlli in alcune aree della delegazione, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Medio Ponente interviene con toni critici, sostenendo che si tratti di un cambio di rotta tardivo rispetto a una situazione che, a loro avviso, sarebbe stata sottovalutata per mesi.

Secondo i consiglieri, l’amministrazione avrebbe a lungo ridimensionato le criticità presenti nei quartieri periferici, salvo poi riconoscere ora la necessità di interventi mirati. Un’inversione di posizione che l’opposizione attribuisce anche alle interrogazioni e alle sollecitazioni formali presentate nei mesi scorsi, rimaste – denunciano – senza risposte concrete.

Nel comunicato viene richiamata anche la posizione espressa a luglio dal presidente del Municipio Medio Ponente, Fabio Ceraudo, che all’inizio del mandato aveva indicato in via Cerruti l’unica area con particolari problematiche. Oggi, osserva Fratelli d’Italia, il quadro apparirebbe più ampio e articolato.

Per l’opposizione, infatti, le criticità non riguardano solo via Cerruti, ora individuata come zona prioritaria, ma si estendono a diverse parti di Sestri Ponente: da via Travi a via Biancheri, passando per l’area del Mercato del Ferro e via Sestri. Residenti e commercianti – sostengono i consiglieri – segnalano da tempo episodi e situazioni di disagio che meritano attenzione strutturale, non interventi circoscritti.

Nel mirino finisce anche la riorganizzazione dei controlli sul territorio. Le pattuglie di quartiere, evidenzia il gruppo, sarebbero state ridimensionate e ribattezzate “di prossimità”, senza però un reale potenziamento del servizio. A questo si aggiunge, secondo Fratelli d’Italia, la mancata attivazione dell’Osservatorio municipale sulla sicurezza, più volte annunciato ma mai concretamente avviato, che avrebbe potuto rappresentare uno strumento di confronto stabile anche con le forze di minoranza.

Il risultato, conclude l’opposizione, è un dibattito che si riapre solo ora, quando – a loro dire – i segnali di allarme erano evidenti da tempo.