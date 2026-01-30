Shipping, Transport & Intermodal Forum, Ghisi (Leonardo): "Cyber resilience dei porti, prioritarie sicurezza e sovranità tecnologica"

Marco Ghisi (Leonardo) ha richiamato l’attenzione sulla necessità di rafforzare la cyber resilience delle infrastrutture marittime e logistiche, oggi sempre più esposte a minacce ibride. In questo contesto, ha spiegato, è fondamentale adottare un approccio “zero trust”, capace di aumentare il livello di sicurezza e di prevenzione rispetto a rischi informatici sempre più sofisticati.

Ghisi ha inoltre evidenziato come diventi strategico ridurre le dipendenze tecnologiche esterne e investire in soluzioni innovative sviluppate e governate in ambito europeo: una scelta che non riguarda solo la sicurezza, ma anche la competitività e l’autonomia del sistema portuale.

In questo percorso, ha sottolineato, le competenze di Leonardo – che spaziano dalla cyber security al digitale, dalle comunicazioni all’intelligenza artificiale – possono accompagnare l’evoluzione tecnologica dei porti, offrendo strumenti affidabili e tecnologie sovrane, in grado di sostenere lo sviluppo del settore nel lungo periodo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.