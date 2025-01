Scozia, la città di Glasgow lancia la Borrow Cup: l'iniziativa rivoluzionaria per ridurre i rifiuti

A Glasgow debutta oggi il Borrow Cup, il primo progetto di bicchieri riutilizzabili nel Regno Unito che coinvolge marchi nazionali come Costa Coffee, Caffè Nero e Burger King UK, con l’obiettivo di ridurre drasticamente l’uso dei bicchieri monouso.

Progetto – Ideato dall’organizzazione ambientale Hubbub in collaborazione con la start-up Reposit, Borrow Cup coinvolge anche diverse caffetterie locali come Tinderbox, Sprigg e sedi iconiche come il Kelvingrove Museum. I clienti dei punti vendita partecipanti possono scegliere di utilizzare un “Borrow Cup” lasciando un deposito di una sterlina. Questo sistema è incentivato da sconti o premi fedeltà, come uno sconto del 10% nei locali Sprigg o un timbro extra da Caffè Nero.

Funzionamento – Disponibili in tre dimensioni, i bicchieri possono essere restituiti in qualsiasi punto partecipante per ricevere il deposito indietro, scambiarli con un bicchiere pulito o ottenere un buono da una sterlina. Il progetto è stato finanziato non solo dai tre grandi marchi, ma anche da Ecosurety, Bunzl, British Plastics Federation e KFC. Partner industriali come Berry, Electrolux e Avery Dennison hanno fornito supporto tecnico, mentre Keep Scotland Beautiful e Biffa offrono assistenza operativa.

Obiettivi – Secondo WRAP, azienda specializzata nella trasformazione dei sistemi inefficienti di cibo, plastica e tessuti in sistemi circolari sostenibili, nel Regno Unito si consumano ogni anno oltre tre miliardi di bicchieri monouso. Hubbub evidenzia che, nonostante il 75% dei cittadini possieda un bicchiere riutilizzabile, solo un terzo lo utilizza almeno una volta al mese. Borrow Cup mira a verificare se la disponibilità di opzioni riutilizzabili presso il punto vendita e una rete di punti di restituzione possa ridurre significativamente l’uso di bicchieri usa e getta.

Tecnologia – Il progetto si distingue per la semplicità del sistema, che non richiede app o registrazioni. Grazie alla tecnologia RFID e al monitoraggio ambientale svolto da Carbon Bright, sarà possibile valutare l’impatto del Borrow Cup e pianificare la sua espansione in base ai risultati dei primi tre mesi.

Esperienze simili – Iniziative analoghe sono già state avviate altrove. In California, giganti come Coca-Cola e Starbucks hanno sperimentato l’uso di bicchieri riutilizzabili come standard per il take-away. Anche in Danimarca, la città di Aarhus ha pubblicato i risultati di un anno di sperimentazione sui contenitori riutilizzabili, dimostrando i benefici ambientali e la fattibilità di questa transizione.

Futuro – Il Borrow Cup rappresenta un passo avanti verso una maggiore sostenibilità, offrendo ai consumatori un modo semplice per ridurre i rifiuti. Se il progetto avrà successo, potrebbe diventare un modello replicabile in altre città del Regno Unito e oltre.

