Scignoria!

Scignoria del 19/2/2026

di Redazione

ANDI

Tra i temi, il polceverasco trapiantato in Islanda con quattro figli che non rinuncia alla lingua genovese. Ma nel corso della puntata anche le tradizioni del Carnevale, del volontariato, dello sport e di giovani intraprendenti. Il tutto con la presenza fisso del professor Franco Bampi. 

