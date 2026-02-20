Scignoria del 19/2/2026
Tra i temi, il polceverasco trapiantato in Islanda con quattro figli che non rinuncia alla lingua genovese. Ma nel corso della puntata anche le tradizioni del Carnevale, del volontariato, dello sport e di giovani intraprendenti. Il tutto con la presenza fisso del professor Franco Bampi.
