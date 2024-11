Savona: operaio cade da viadotto e muore in A6, riaperto dopo tre ore il tratto tra Altare e il bivio con A10

Un operaio è morto in un incidente sul lavoro in un cantiere della A6. L'uomo è caduto da un viadotto nei pressi della galleria Nigiu, compiendo un volo di circa venti metri, e non ha avuto scampo: il decesso è stato istantaneo. Secondo le prime informazioni, la caduta sarebbe stata causata dal distacco di un ponteggio.

L'autostrada è stata chiusa alle 9,30 e riaperta alle 12,48. Il traffico è rimasto bloccato per 1 km tra Altare e il bivio A6/A10 per Savona. Sul posto, un'ambulanza della croce bianca di Altare, i vigili del fuoco e l'elisoccorso.

Autofiori - Autofiori informa in una nota: "Con riferimento all’incidente mortale sul lavoro avvenuto oggi, lunedì 4 novembre 2024, intorno alle ore 9.50, all’interno del cantiere per l’ammodernamento del viadotto Nigiu, posto tra i caselli di Altare e Savona alla progressiva chilometrica 114+400, Autostrada dei Fiori esprime anzitutto il più sentito e profondo cordoglio ai familiari della vittima. Da una prima ricostruzione dei fatti, un addetto di un’impresa subappaltatrice impegnata nel montaggio di un ponteggio sotto l’impalcato del viadotto è precipitato da una altezza di circa 15 metri per cause in corso di accertamento. Tutte le attività sul cantiere sono state immediatamente sospese e sono stati prontamente contattati i mezzi di soccorso informando al contempo le autorità competenti. Inutile anche l’intervento dell’elisoccorso. La tratta autostradale Altare – Savona, direzione Savona, è stata chiusa al traffico alle 10.20 circa per permettere il recupero della salma". La riapertura alle 12,48, una volta terminate sia le operazioni di recupero del corpo dell'operaio caduto dall'impalcato sotto il viadotto che gli accertamenti.

Cisl - Le prime reazioni arrivano dal mondo del lavoro. "È il sedicesimo morto nel 2024 nel nostro territorio - dice Luca Maestripieri, segretario generale della CISL Liguria -. Al nuovo presidente della Regione Marco Bucci, che è “uomo del fare”, chiediamo di fare, fare insieme a noi la differenza. Fino ad oggi tutte le nostre denunce e i nostri appelli sono caduti nel vuoto ed è continuata la mattanza. Da molto tempo suggeriamo quelle misure che la situazione, sempre più grave in Liguria, richiede. Il mancato rispetto delle norme, il numero ancora insufficiente di ispezioni e sanzioni, la poca attenzione per la cultura della sicurezza, il ricorso sempre più sfrontato a lavoro precario e subappalti, sono fattori che impongono senza esitazioni l'apertura di un tavolo di emergenza. Invertire la tragica scia di sangue si può, non sono solo parole".

"Eventuali responsabilità per la tragedia di oggi saranno accertate da enti preposti e magistratura, ma noi crediamo che sia sempre più urgente contrastare insieme il fenomeno che anche quest’anno ha sparso croci e lutto sul nostro territorio» prosegue Maestripieri -. La CISL esprime dolore e vicinanza alla famiglia del lavoratore deceduto e auspica un incontro urgente col presidente Bucci".