Savona, la mamma accusa un malore. Bimba la salva grazie a un progetto sul primo soccorso

A soli 9 anni ha dimostrato sangue freddo e grande lucidità, riuscendo ad aiutare la mamma colta da un improvviso malore grazie a quanto imparato a scuola durante un progetto dedicato al volontariato e al primo soccorso.

La protagonista della vicenda frequenta la scuola elementare di Lavagnola e si trovava sola in casa con la madre quando si è accorta che qualcosa non andava. Senza perdere tempo, la bambina ha chiamato il 112, spiegando agli operatori la situazione e fornendo con precisione l’indirizzo dell’abitazione.

Subito dopo si è affacciata al balcone per attirare l’attenzione dei vicini, riuscendo a chiedere aiuto a una persona che si trovava nelle vicinanze. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, la piccola ha raccontato con orgoglio: “Ho chiamato io l’ambulanza, ho fatto tutto quello che mi hanno insegnato le maestre e ho aiutato la mamma”.

La bambina partecipa infatti al progetto “Io bambino: piccolo ma grande volontario”, promosso dalla Croce Bianca insieme all’Istituto Comprensivo Savona I, iniziativa che coinvolge centinaia di alunni per avvicinarli al mondo del volontariato, dell’assistenza e delle procedure di emergenza.

Grande emozione anche da parte delle insegnanti, che hanno sottolineato come l’obiettivo del progetto sia proprio quello di trasmettere ai più piccoli strumenti concreti per affrontare situazioni critiche. “Siamo orgogliose della nostra alunna – hanno dichiarato le maestre Maria e Manola – e sapere che una bambina sia riuscita davvero ad aiutare qualcuno grazie a ciò che ha imparato è la soddisfazione più grande”.

La vicenda si è conclusa positivamente: la mamma è ancora ricoverata in ospedale per alcuni accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione e presto dovrebbe essere dimessa.

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