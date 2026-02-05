Savona: evasione fiscale da oltre 3 milioni, imprenditore indagato

Sarebbe pari a oltre 3 milioni di euro l’evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Savona nei confronti di un imprenditore attivo nel commercio all’ingrosso di parti e accessori per autoveicoli. L’operazione, condotta dal comando provinciale delle Fiamme Gialle, è scattata a seguito di un’articolata attività ispettiva che ha fatto emergere numerosi elementi sospetti, tra cui la messa in liquidazione volontaria dell’azienda prima dell’avvio dei controlli, il cambio della sede legale e la presenza di diversi ruoli per omessi versamenti di imposte e ritenute.

L’analisi della contabilità ha evidenziato gravi irregolarità, in particolare nella gestione del magazzino, facendo emergere una conduzione dell’attività ritenuta antieconomica e basata sul mancato rispetto degli obblighi fiscali. I militari hanno quindi ricostruito il reale volume d’affari, accertando redditi non dichiarati per oltre 3 milioni di euro e un’imposta evasa superiore ai 200 mila euro.

Sono state inoltre rilevate operazioni attive non dichiarate ai fini IVA per più di 2 milioni di euro, con un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto stimata in circa 250 mila euro. Nel corso delle verifiche è emerso anche l’impiego “in nero” di una ex dipendente, che nel frattempo percepiva l’indennità di disoccupazione.

La Guardia di Finanza ha proposto all’autorità giudiziaria l’avvio della procedura di liquidazione giudiziale e l’adozione di misure cautelari amministrative. L’imprenditore è stato infine segnalato alla Procura della Repubblica per il reato di dichiarazione infedele.

