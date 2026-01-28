Sassello: fitta nevicata in corso. Strada bloccata da caduta albero

Una fitta nevicata è in corso dalla tarda serata di ieri sera nell'entroterra savonese. Tra le zone più colpite quella di Sassello dove, oltre alla copiosa neve che rallenta gli spostamenti, si è anche verificata la caduta di un albero sulla carreggiata, che impedisce il transito nella strada che collega il cimitero alle scuole (fortunatamente chiuse). I mezzi di emergenza sono al lavoro per ridurre i disagi e riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile.

