Sampdoria, Pirlo con l'Ascoli ritrova Borini ed Esposito

Si avvicina l'ora del ritorno in campo per Fabio Borini, dopo l'operazione alla quale era stato sottoposto lo scorso 29 novembre in Finlandia. L'attaccante della Sampdoria aveva subìto un intervento per risolvere la lesione del tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Già da una decina di giorni Borini si allena a Bogliasco ma domani potrebbe ottenere dal professor Lempajnen, che lo attende per l'ultima visita di controllo, il definitivo via libera per aggregarsi ai compagni e mettersi a disposizione di Pirlo, pronto a convocarlo per la sfida di lunedì sera al "Ferraris" contro l'Ascoli di Castori.

Borini, professionista esemplare e qualità da leader, non vede l'ora di rimettersi in gioco ed essere d'aiuto ai compagni nella fase cruciale del campionato di serie B.

L'ultima volta che le due squade si incrociarono fu in Coppa Italia, a Marassi, il 20 ottobre del 2022, in una partita interminabile vinta 11-10 dalla Sampdoria al termine dei calci di rigore. Nel tempo regolamentare uno dei due gol blucerchiati era stato segnato proprio da Valerio Verre, match winner a Piacenza contro Feralpi domenica scorsa. Un buon auspicio in vista del posticipo di campionato, in cui i blucerchiati si giocheranno una fetta importante di futuro in questa stagione.

Oltre probabilmente a Borini, il tecnico Pirlo potrà contare anche su Sebastiano Esposito, mentre come previsto il rientro di Cristiano Piccini, alle prese con una lesione al bicipite femorale sinistro, è rimandato a dopo la sosta.

Sampdoria-Ascoli sarà diretta dall'arbitro Dionisi con Nasca e Maggioni al Var.

Intanto, la Sampdoria ha deciso di offrire lunedì sera biglietti omaggio per tutte le donne nei settori Gradinata Nord, Distinti e Tribuna Inferiore e a prezzi ridotti in tutto lo stadio. Distinti e Gradinata Nord per gli uomini a 10 euro, 5 euro gli Under 18 e omaggio Under 14 in Gradinata Nord. La promozione è valida per tutto il periodo di vendita e il biglietto pUò essere ritirato solo presso il Service Center di Samp City.