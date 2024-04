Sampdoria, Pirlo: "Buon punto, peccato per come abbiamo preso il gol del pari"

"Siamo stati timidi nei primi venti minuti, poi siamo cresciuti battendo colpo su colpo. Peccato per aver preso gol per sfortuna, su fallo laterale nostro. Ma è un risultato positivo". Così il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo commenta il pari con il Como. Adesso sotto con la trasferta di Lecco, dove i blucerchiati non avranno Esposito, Borini e Depaoli tutti squalificati: "Perderemo tre giocatori importanti, c’è spazio per tutti, chi dovrà scendere in campo a Lecco deve sapere che sarà una finale".

Pareri positivi su Borini ("Ha fatto gol e si è sacrificato molto") ed Esposito ("ha tenuto il ritmo per 90 minuti dopo tanto tempo, cosa positiva").

"Le sberle prese durante l’anno - sostiene- ci hanno fatto crescere dobbiamo avere questo atteggiamento. Abbiamo sofferto ma con l’obiettivo di vincere. Complimenti al Como, la squadra migliore in questo momento, con il cambio allenatore ha svoltato e lotterà per la promozione diretta"

Infine, un omaggio ai tifosi ("E' uno spettacolo, ci fanno sentire sempre il loro apporto, saranno la spinta in più per il finale") e alla memoria di Boskov: "Ho un bellissimo ricordo di lui è normale per quello che ha fatto che sia rimasto nella storia non solo della Sampdoria, ma anche del calcio".