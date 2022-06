Sampdoria, la Lazio abbandona la pista Audero e pensa a Falcone

di Marco Innocenti

Per arrivare al 27enne portiere blucerchiato servono circa 5 milioni di euro

La Lazio avrebbe abbandonato la pista Audero. Troppo alti i costi del trasferimento del portiere blucerchiato alla corte di Sarri e così, sempre guardando in casa Sampdoria, la scelta di Tare potrebbe cadere su Wladimiro Falcone. I due estremi difensori blucerchiati sono entrambi nella lista dei possibili partenti tanto che uno solo dei due dovrebbe alla fine restare a Bogliasco anche nella prossima stagione.

I capitolini, si sa, sono a caccia di un portiere da affiancare al giovane Carnesecchi in arrivo dall'Atalanta e i 12 milioni circa che la Samp chiederebbe per Audero sono ritenuti una cifra eccessiva per le casse biancocelesti. Per questo la virata sull'altro numero uno blucerchiato, dal costo decisamente più contenuto ma che però piace anche a Spezia, Cagliari e Torino, nel caso i granata dovessero lasciar partire Milinkovic-Savic.