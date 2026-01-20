Salute e Sanità - Screening e vaccino contro il tumore Cervicale - Tumore della bocca e della gola da papiloma virus

Il tema di questa puntata è il Papilloma virus (Hpv), che colpisce non solo le donne ma anche gli uomini. Parleremo degli strumenti per proteggerci dai tumori causati da questo virus (vaccini anti-Hpv negli adolescenti e screening per la diagnosi precoce), partendo dalla prevenzione del cancro al collo dell’utero. Nell’ultima parte affronteremo l’aumento dei tumori alla bocca e alla gola in particolare nei maschi, causati da Hpv.

Ospiti Paolo Sala, ginecologo all’ospedale San Martino e presidente Lilt Genova, e Roberto Peretti, professore di otorinolaringoiatria all'Università di Genova.

