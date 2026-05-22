Salis alla messa per Don Gallo: "Grande rammarico non averlo come guida"

«Uno dei miei grandi rammarichi è non poter vivere questa esperienza da sindaca con don Gallo. Sarebbe stato importante averlo a fianco come guida in questa città, a darci consigli, a parlarci. Ma anche se non potrò avere questo privilegio, mi sento onorata di poter rivivere i suoi messaggi e i suoi gesti attraverso la sua comunità, attraverso chi lo ha conosciuto e chi ha vissuto con lui. I suoi sono stati i gesti e i messaggi di una Chiesa che si ricorda sempre che deve stare dalla parte degli ultimi e quella è la Chiesa a cui guardiamo con ispirazione, con fede. Vogliamo seguire quel ricordo e quella via». Lo ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis, questa sera in piazza don Gallo, al termine della Santa Messa celebrata da don Luigi Ciotti, nel 13esimo anniversario della scomparsa di don Andrea Gallo. La celebrazione ha segnato l'avvio del progetto culturale "Dimmi chi escludi", organizzato dalla Comunità di San Benedetto al Porto per ricordare il suo fondatore, che culminerà sabato 30 maggio con il concerto in piazza Matteotti a partire dalle 16.

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